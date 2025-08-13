Iga Lis z dumą wkracza do świata polskiego kina. Choć jest córką popularnych dziennikarzy Kingi Rusin i Tomasza Lisa, sama pracuje na swój sukces i uznanie. Ostatnie osiągnięcia są dowodem na to, że zmierza w dobrym kierunku.

Iga Lis: reżyseria okazała się jej największą pasją

Iga Lis d dziecka interesowała się modą i miała okazję pracować jako modelka na wybiegu. Próbowała swych sił także jako dziennikarka, pisząc m.in. mini przewodnik po Londynie dla polskiej wersji magazynu "Vogue". Jej największą pasją okazała się jednak praca za kamerą.

Ma już na swoim koncie teledysk "Gelato" do utworu swojego partnera, Taco Hemingway'a, czy krótki metraż "Za moich czasów". "Bałtyk" , jej debiut dokumentalny, to prosta, ale poruszająca i pełna wrażliwości historia o pani Mieci, jej rodzinie i pracownikach wędzarni ryb w Łebie - dumy nadmorskiej społeczności. Tytuł został świetne przyjęty na wielu festiwalach, a 22 sierpnia trafi do repertuaru polskich kin.

Iga Lis chwali się sukcesem. "Nieoczekiwane spełnienie marzeń"

Na Instagramie młodej reżyserki pojawił się nowy wpis, w którym podzieliła się radością z internautami. Zamieszczona fotografia przedstawia uśmiechniętą Lis, która z dumą prezentuje miesięcznik "KINO". Na okładce znalazł się ilustrowany plakat wyreżyserowanego przez nią "Bałtyku". Jak sama przyznała, to dla niej ogromne wyróżnienie.

"Jestem wierną czytelniczką miesięcznika KINO. Tym bardziej jest to dla mnie niespodziewane spełnienie marzeń, że nasz Bałtyczek trafił na okładkę. Serio, to dla nas wielka radość" - pisała, podkreślając swoją wdzięczność.

Pod wpisem nie zabrakło ciepłych słów uznania i gratulacji:

"Wspaniale! Duma", "Rozwijaj się, dziewczyno, bo masz świetne możliwości i głowę na karku! Trzymam kciuki", "Zasłużyłaś", "Iga Ty piękna i zdolna dziewczyno, czuła na innych i pięknie o tej czułości opowiadasz".

