Najbardziej burzliwa saga w polskim kinie. Co tak naprawdę się wydarzyło?

"Teściowie": Seria, którą pokochali Polacy

Tadeusz (bohater grany przez Adama Woronowicza) - z właściwą sobie prostolinijnością prowadzi widzów przez najgłośniejsze wydarzenia z życia rodziny, która na przestrzeni dwóch części "Teściów" przeszła od nieudanego ślubu po jeszcze mniej udany drugi ślub i huczne rozstanie.

"Po tym pierwszym nieodbytym ślubie Łukaszka i Weronki, to oni się rozeszli. A potem się znowu zeszli. I na tym drugim ślubie - nieodbytym - Łukaszka i Weronki, się pojawiło dziecko. I teraz temu dziecku Wandzia chce wyprawić chrzciny. I tu się już tak porobiło... O, Boże..." - mówi Tadeusz w materiale.

"Teściowie 3": Przypomnij sobie, co działo się w pierwszych dwóch częściach serii!

"Teściowie 3" to kolejna część jednej z najchętniej oglądanych serii komediowych ostatnich lat. Dwie pierwsze części przyciągnęły do kin setki tysięcy widzów, stały się hitem streamingów i memów, a postaci Tadeusza, Wandy czy Małgorzaty na stałe wpisały się w język popkultury.

Tym razem bohaterowie spotkają się na uroczystości chrztu. Ale gdy w jednym pomieszczeniu znajdą się: milczący pradziadek, para młodych rodziców, terapeutka, babcia-lewaczka i Andrzej - wiadomo, że będzie się działo.

Za reżyserię filmu ponownie odpowiada Kuba Michalczuk - twórca pierwszej części "Teściów", a autorem scenariusza, jak we wszystkich częściach, jest Marek Modzelewski. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd: Izabelę Kunę, Adama Woronowicza, Maję Ostaszewską, Marcina Dorocińskiego, Magdalenę Popławską, Wojciecha Mecwaldowskiego i Joachima Lamżę.

Czy Tadeusz jeszcze kiedyś zgodzi się na organizację rodzinnej uroczystości? Czy da się przeżyć chrzciny bez wizyty patrolu? I czy Andrzej naprawdę się zmienił? Odpowiedzi poznacie we wrześniu.

Producentem filmu jest Akson Studio ("1670", "Filip", "Chopin, Chopin!"), koproducentami są TVN Warner Bros. Discovery i NEXT FILM. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.

"Teściowie 3": O filmie

W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii - i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji - tym razem z udziałem lokalnej policji!

"Teściowie 3" to film, który pokaże, że nawet chrzciny mogą zamienić się w pole rodzinnych bitew, a zdrada nie dzieli tak mocno jak... święty sakrament!