Rebel Wilson postanowiła omówić kwestię swojej wagi w trakcie 75. gali rozdania nagród BAFTA , której była gospodarzem. Gwiazda wiedziała, że jej metamorfoza nie umknie uwadze mediów, więc postanowiła wykorzystać ją jako temat do własnych żartów, przejmując w ten sposób narrację.

"Mogę wyglądać nieco inaczej, niż ostatnim razem, gdy mnie tu widzieliście" - rozpoczęła. Wtedy na ekranie pokazano jej zdjęcie sprzed dwóch lat, a aktorkę nagrodzono burzą oklasków. "To byłam ja dwa lata temu i od tamtego momentu dokonałam niezłej transformacji" - powiedziała. "Wszyscy mnie pytają, dlaczego schudłam. Cóż, najwyraźniej chodziło mi o zwrócenie uwagi Roberta Pattinsona... Żartuję! Chłopaki, poważnie, nie schudłam tylko dla faceta. Chciałam po prostu dostawać więcej ról aktorskich!" - ironizowała Rebel Wilson.

Zdjęcie Rebel Wilson / David M. Benett/Dave Benett/Getty Images / Getty Images

Aktorka już kiedyś wyjaśniła, że świadomie porusza ten temat w wystąpieniach.

"Kiedy jesteś komikiem, wykorzystujesz aspekty dotyczące własnej fizyczności na swoją korzyść" - podkreśliła w rozmowie z "The Hollywood Reporter". "A ja w wielu filmach komediowych zagrałam rolę zabawnej dziewczyny plus-size" - dodała. "Teraz kiedy schudłam, ludzie pytają mnie, czy obawiam się, że nie będę już zabawna" - relacjonowała. "Lubię żartować na ten temat, bo wtedy jest inaczej" - wyjaśniła.

Rebel Wilson: Jak wykorzystać swój potencjał?

Rebel Wilson w czasie pandemii ogłosiła, że chce zawalczyć o zdrowie i sylwetkę i uczynić 2020 rok swoim "rokiem zdrowia". Gwiazda komedii "Oszustki" i "Pitch Perfect" regularnie ćwiczyła pod okiem trenera personalnego oraz przestrzegała planu dietetycznego obejmującego ograniczenie spożycia cukru i glutenu oraz włączenie do jadłospisu pełnowartościowych produktów, takich jak ryby i świeże warzywa. W efekcie teraz może pochwalić się wysportowaną sylwetką.



Rebel Wilson: Kariera i najważniejsze role

Rebel Melanie Elizabeth Wilson, a właściwie Melanie Elizabeth Bownds, urodziła się 2 marca 1980 roku w Sydney. Jest australijską aktorką, występująca na scenie i przed kamerą, a także producentką i scenarzystką.

Ukończyła prawo - studiowała na University of New South Wales. Aktorstwa uczyła się w Australian Theatre for Young People. Później postanowiła przenieść się do USA, gdzie kontynuowała naukę. Na ekranie zadebiutowała w 2003 roku w filmie "Fat Pizza". Potem pojawiała się w serialach telewizyjnych.

Sławę przyniosła jej rola w komedii "Druhny" (2011). W tym samym roku pojawiła się w produkcji "Kochanie, poznaj moich kumpli" . W 2012 roku zagrała w głośnym filmie "Pitch Perfect" , który w latach 2015 i 2017 doczekał się kontynuacji. W 2019 roku mogliśmy zobaczyć ją w "Jojo Rabbit" .

Aktorka wystąpiła także w nowej produkcji Netfliksa zatytułowanej "Senior Year" , której premiera zapowiadana jest na maj.

