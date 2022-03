BAFTA 2022: Emma Watson i jej aluzje do kontrowersyjnych wypowiedzi J.K. Rowling

Emma Watson , gwiazda filmowej adaptacji kultowej powieści J.K. Rowling "Harry Potter", pojawiła się w niedzielę, 13 marca, na gali rozdania nagród filmowych BAFTA 2022. Aktorka wręczyła nagrodę za najlepszy brytyjski film 2021 roku.



Młodą aktorkę aktorkę na scenę została zaprosiła gospodyni wydarzenia - Rebel Wilson , która zapowiadając aktorkę zażartowała: "Teraz kolejną nagrodę zaprezentuje Emma Watson. Nazywa siebie feministką, ale wszyscy wiemy, że jest czarownicą". Po wejściu na scenę filmowa Hermiona Granger odpowiedziała: "Jestem tu dla wszystkich czarownic!".

Jej słowa niewątpliwie miały związek z wcześniejszymi transfobicznymi wypowiedziami J.K. Rowling. Na Twitterze wiele osób udostępniło materiał z wypowiedzią aktorki z hasztagiem #JKDoesntSpeakForMe (J.K. nie mówi za mnie), a jeden z internautów napisał nawet: "Emma Watson niszczy JK".



Wcześniej na tym samym wydarzeniu do kontrowersyjnych poglądów pisarki odniosła się też sama Rebel Wilson .



Aktorka przez ostatni rok dokumentowała swój proces odchudzania na Instagramie. Jej metamorfoza była jednym z głośniej komentowanych zjawisk BAFTA 2022. Australijka sama zresztą nie ukrywała swojej przemiany, mówiąc, że "wygląda inaczej" oraz, że przeszła "transformację", ale tutaj od razu zażartowała, dodając: "Mam nadzieję, że J.K. Rowling nadal to akceptuje".

Transfobiczne komentarze J.K. Rowling

Kontrowersje z J.K. Rowling w roli głównej rozpoczęły się w 2020 roku, kiedy to pisarka publicznie podzieliła się swoją dezaprobatą na temat transpłciowej terminologii. Jej seria tweetów była wtedy głośno krytykowana zarówno przez fanów, jak i byłe gwiazdy "Harrego Pottera".

56-letnia autorka bestsellerowej powieści napisała wtedy na Twitterze, że nie zgadza się z terminem "osoby, którzy miesiączkują" zamiast "kobiety". Dalej uzasadniała swoje słowa w następujący sposób: "Jeżeli płeć nie jest prawdziwa, nie może być czegoś takiego jak pociąg do osób tej samej płci. Jeżeli płeć nie jest prawdziwa, rzeczywistość kobiet na całym świecie zostaje wymazana", a także: "Znam i kocham osoby transpłciowe, ale wymazanie pojęcia płci uniemożliwia wielu osobom sensowne dyskutowanie o swoim życiu".

Wypowiedzi Watson i Wilson były więc oczywistym nawiązaniem do tych kontrowersyjnych postów Rowling. Także jej niedawny tweet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet został mocno skrytykowany przez internautów. Powieściopisarka odniosła się w nim do stanowiska Partii Pracy w sprawie płci i równości: "Wygląda na to, że pod rządami Partii Pracy dzisiaj staniemy się Dniem Nas, Których Imienia Nie Wolno Wymawiać".

