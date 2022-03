Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) już po raz 75 przyznała doroczne filmowe nagrody. Uroczystą galę poprowadziła australijska gwiazda Rebel Wilson . Komiczka, prezentując występ Emilii Jones i piosenki z filmu "CODA", z obsadą zdominowaną przez osoby głuchonieme, pokazała środkowy palec, wyjaśniając: "Oto znany międzynarodowy gest z przesłaniem do Władimira Putina".



Nagrodę BAFTA za najlepszy film otrzymały w tym roku "Psie pazury" Jane Campion . Ta ostatnia otrzymała ponadto statuetkę dla najlepszego reżysera.



Akcji produkcji rozgrywa się w 1925 roku, a głównymi bohaterami tej gorzkiej opowieści o miłości i przebaczeniu są dwaj bracia, Phil i George, zamożni ranczerzy z Montany. Phil jest typowym samotnikiem i drapieżcą, który żyje w zgodzie z naturą i potrafi znaleźć słaby punkt w każdym człowieku, z którym ma kontakt. George ma w sobie więcej ciepła i empatii, a także czysto ludzkiej przyzwoitości. Nic więc dziwnego, że to on poślubia uroczą wdowę Rose i zostaje ojczymem jej syna Petera. Philowi ciężko zaakceptować decyzję swojego brata, tym bardziej, że czerpie perfidną satysfakcję z drwienia z kobiety i chłopaka. A to prowadzi w linii prostej do konfliktu wartości, którego nikt się nie spodziewał.

Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun

"Psie pazury" zdobyły w tym roku aż 12 nominacji do Oscara i są też głównym faworytem wyścigu po główną nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Na koncie filmu Jane Campion znajdują się także trzy Złote Globy, laur za reżyserię w Wenecji oraz nagroda Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych.



Laureaci BAFTA 2022:

FILM: "Psie pazury"

FILM BRYTYJSKI: "Belfast"

DEBIUT BRYTYJSKIEGO PRODUCENTA, SCENARZYSTY LUB REŻYSERA: Jeymes Samuel - "Zemsta rewolwerowca"

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY: "Drive My Car"

DOKUMENT: "Summer of Soul"

ANIMACJA: "Nasze magiczne Encanto"

REŻYSERIA: Jane Campion - "Psie pazury"

SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Licorice Pizza"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "CODA"

AKTORKA: Joanna Scanlan - "Po miłości"

AKTOR: Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina"

AKTORKA DRUGOPLANOWA: Ariana DeBose - "West Side Story"

AKTOR DRUGOPLANOWY: Troy Kotsur - "CODA"

MUZYKA: "Diuna"

ZDJĘCIA: "Diuna"

MONTAŻ: "Nie czas umierać"

SCENOGRAFIA: "Diuna"

KOSTIUMY: "Cruella"

CHARAKTERYZACJA: "Oczy Tammy Faye"

DŹWIĘK: "Diuna"

EFEKTY SPECJALNE: "Diuna"

BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: "Do Not Feed The Pigeons"

BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: "The Black Cop"

CASTING: "West Side Story"

BRYTYJSKA WSCHODZĄCA GWIAZDA KINA: Lashana Lynch