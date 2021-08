Rebel Wilson jako Britney Spears

Czasami trudno uwierzyć, że Wilson ma już 41 lat. Aktorka zmieniła się właśnie nie do poznania. Choć schudła, wciąż pozostaje tą samą osobą. Powodów do zrzucenia wagi było wiele.



Rebel wymieniała między innymi kwestię dostawania niezbyt zróżnicowanych ról. Pojawiła się też kwestia zdrowotna. Choć aktorce nic obecnie nie dolega, musi myśleć o przyszłości. Dodatkowo "zdrowsze" ciało może zwiększyć jej szanse na zostanie matką.

Niczym Britney Spears

Rebel Wilson zamieściła na Instagramie nowe materiały. Na jednym z nich aktorka, wystylizowana na Britney Spears, odtwarza teledysk do piosenki "(You Drive Me) Crazy". A to wszystko na potrzeby nowej produkcji Netfliksa - "Senior Year".

Post, który opublikowała niedawno w mediach społecznościowych sugeruje, że jak na razie nie zboczyła z obranego kursu. Efekty jej wysiłków zachwyciły fanów. A jedna z ekspertek stwierdziła, że Rebel zrzuciła już około 18 kilogramów.

Na nagraniu widzimy Rebel Wilson w różowym stroju kelnerki, przypominającym ten z teledysku Britney Spears z 1999 roku. Pojawia się również charakterystyczny top z zielonymi cekinami. Nowy tytuł Netfliksa nie będzie jednak filmem o życiu gwiazdy muzyki.

Fabuła "Senior Year" opowiada o kobiecie, która budzi się po dwudziestu latach ze śpiączki. Główna bohaterka, grana przez Rebel Wilson, pragnie odzyskać swą popularność z czasów licealnych i nareszcie zdobyć koronę królowej balu maturalnego. Wcześniej była kapitanem cheerleaderek. Spadła podczas występu i tak zapadła w śpiączkę.

Kto jest najbardziej oddanym fanem Britney?

Patrząc na wpisy Rebel Wilson: "Jestem największą fanką Britney", Moje życie jest teraz trochę szalone. PS Kocham Cię, Britney"., nie trudno stwierdzić, że aktorka ma predyspozycje do tego, by zostać największą fanką Britney Spears.

Za nową produkcję Netfliksa odpowiada Alex Hardcastle. W filmie wystąpią oprócz Wilson: Alicia Silverstone, Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Mary Holland i Chris Parnell. "Senior Year" trafi na platformę Netflix w marcu 2022 roku. Jeżeli w filmie będą zarówno wstawki taneczne, jak i wokalne, Rebel Wilson sprawdzi się w nich doskonale. Tak, jak zrobiła to w serii "Pitch Perfect".

Piosenka "(You Drive Me) Crazy" pochodzi z debiutanckiego albumu Spears. Był to trzeci singiel z tej płyty. Na tym samym krążku znalazł się utwór "...Baby One More Time".

"(You Drive Me) Crazy" trafił na ścieżkę dźwiękową komedii romantycznej "Drive Me Crazy". Na klipie można zobaczyć grających w filmie Melissę Joan Hart i Adriana Greniera. Aktorka polskim widzom jest znana głównie z roli Sabriny Spellman w serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica".