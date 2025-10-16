Wygląda na to, że "Jetsonowie" w końcu mogą doczekać się wersji live-action. "The Wrap" donosi, że rolę w ekranizacji kultowego animowanego serialu negocuje Jim Carrey. Gwiazdora znamy z wielu głośnych produkcji m.in. "Maski", "Grincha", "Truman Show", "Ace Ventury" czy "Bruce Wszechmogący".

Powstaną filmowi "Jetsonowie". Realizacja to prawdziwy rollercoaster

Jest to dość intrygująca informacja, biorąc pod uwagę, że informacje o filmowej wersji "Jetsonów" pojawiają się już od... ponad dwóch dekad! W 2003 roku "The Hollywood Reporter" doniósł, że pierwszym reżyserem miał zostać Adam Shankman, później pod uwagę brani byli Robert Rodriguez i Conrad Vernon. W ciągu dwóch dekad projekt przechodził różne fazy rozwoju, ale nic nie wskazywało na to, że doczekamy się go w kinach.

W 2017 roku ABC zamówiło u producenta wykonawczego Roberta Zemeckisa odcinek pilotażowy aktorskiej wersji telewizyjnej. Projekt ostatecznie nie doczekał się kontynuacji.

Informacja o tym, że Jim Carrey negocjuje rolę w wersji filmowej w Warner Bros. Studio zelektryzowała fanów animacji. Projekt miałby zostac wyreżyserowany przez Colina Trevorrowa, znanego z "Jurassic World" i "Jurassic World: Dominion". Twórca negocjuje też napisanie scenariusza wraz z Joe Epsteinem.

Zdjęcie "Jetsonowie" / Warner Bros. / Handout / Getty Images

"Jetsonowie" - kultowy serial o przyszłości

Serial "Jetsonowie" zadebiutował w 1962 roku i w zamyśle miał przedstawiać przyszłość, która czeka nas około 100 lat później, czyli gdzieś w latach 60. XXI wieku. Produkcja wytwórni Hanna-Barbera była kontrastem do popularnych "Flinstonów". Pierwsze 24 odcinki ostały zrealizowane w latach 60. Kolejne stworzono po 22 latach od premiery.

Bohaterami serialu są George, jego żona Jane, ich dwoje dzieci, robot Rosie oraz pies Astro. W Polsce "Jetsonowie" pojawili się w pierwszej połowie lat 60. W 1965 roku w programie podawano polski tytuł "Przygody rodziny Odrzutowskich".

