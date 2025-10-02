Kit Harington i Rose Leslie: poznali się jeszcze przed "Grą o tron"

Rose Leslie od lat występuje w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Choć większość widzów kojarzy ją z roli Ygritte w "Grze o tron", to aktorka na ekranie zadebiutowała już w 2009 roku w filmie telewizyjnym "New Town". W jej filmografii znajdziemy również takie tytuły jak "Utopia", "Vera", "The Great Fire", "Luther", "Downton Abbey", "Sprawa idealna" czy serial "Vigil", do którego trzeciej odsłony właśnie rozpoczęły się zdjęcia.

Kit Harington, po latach spędzonych na planie "Gry o tron" i grania Jona Snowa, zmienia nieco wizerunek. Aktor zagrał w ostatnich latach serialu "Branża" (uznanym za następcę "Sukcesji"), "Criminal", "Ekstrapolacjach" czy filmie "Eternals". Rose spotkał na planie drugiego sezonu "Gry o tron". I choć para przeszła kilka trudnych chwil, do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo.

Wspólną pracę na planie globalnego hitu HBO Harington i Leslie zaczęli w 2011 roku, jednak tak naprawdę poznali się już wcześniej. Oboje pochodzą z rodzin, których więzy łączą ze szkocką arystokracją - drzewo genologiczne matki aktorki sięga króla Karola II. Z kolei Kit jest synem Davida Haringtona, którego przodkowie są powiązani z królem Jakubem I.

"Znaliśmy się przed rozpoczęciem zdjęć do ‘Gry o tron’. Zawsze było cudownie z nim grać i jestem szczęśliwa, że dogadywaliśmy się w prywatnym życiu, ponieważ dzięki temu nasze postacie były bardziej realne" - mówiła w rozmowie z People.

Zdjęcie Rose Leslie i Kit Harington / Dimitrios Kambouris / Getty Images

Kit Harington i Rose Leslie: swój związek trzymali w tajemnicy

Choć wątek Jona i Ygritte był krótki oraz zakończył się tragicznie, serialowa para należała do jednych z najpopularniejszych par w "Grze o tron". A za kulisami Haringtona i Leslie połączyło prawdziwe uczucie.

"Trzy tygodnie, które spędziliśmy na Islandii, kiedy kręciliśmy drugi sezon były szczególne, ponieważ ten kraj jest piękny, zorza polarna jest magiczna, a ja się zakochałem. Kiedy jesteś już z kimś blisko, a później ta osoba gra twoją serialową miłość, bardzo łatwo jest się zakochać" - opowiadał Harington w rozmowie z L'Uomo Vogue.

Co ciekawe, para próbowała utrzymać swój związek w tajemnicy, nawet przed przyjaciółmi z "Gry o tron". "Całkiem to zawaliliśmy" - mówiła Rose w wywiadach. "Nie flirtowaliśmy przed kolegami z planu, więc myśleliśmy, że nikt się nie zorientował. Ale wszyscy wiedzieli".

Z kolei Harington, często pytany o to, jak przebiega współpraca pomiędzy nim a aktorką, stwierdził: "Jesteśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi, świetnie się dogadujemy, co zresztą widać na ekranie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Fajnie jest pracować z kimś, kogo naprawdę możesz nazwać przyjaciółką".

Mało tego, w 2014 roku w wywiadzie dla Evening Standard Kit zaprzeczył jakimkolwiek informacjom o ich związku: "To plotki. Tak, jesteśmy bardzo, bardzo blisko i jesteśmy przyjaciółmi. Rose jest wspaniała. Ale nie, nie mamy romansu". Jak się później okazało, Rose i Kit już wtedy byli parą.

Zdjęcie Rose Leslie, Kit Harington / Mark Milan/GC Images / Getty Images

Kit Harington i Rose Leslie: przeszli razem trudne chwile

Związek potwierdzili w 2016 roku, kiedy pojawili się razem na rozdaniu nagród Olivier Awards. Rok później Harington oświadczył, się w 2018 r. para stanęła na ślubnym kobiercu. W uroczystości uczestniczyli przyjaciele Haringtona i Leslie z planu “Gry o tron": Sophie Turner, Maisie Williams, Peter Dinklage i Emilia Clarke.

Swego czasu w trakcie rozmów z prasą po rozdaniu nagród Emmy Kit Harington opowiedział, co dała mu "Gra o tron".

"Dała mi moją przyszłą rodzinę. To najważniejsza rzecz, jaką dała mi produkcja; sprawiła, że całkowicie się zmieniłem. Te ostatnie dziesięć lat... Nie mogłem marzyć o lepszej pracy w wieku 20 lat, która trwała tak długo".

Na przestrzeni lat Kit Harington i Rose Leslie przeszli przez wiele prób. Aktor zmagał się z nałogiem - z presją związaną z sukcesem "Gry o tron" nie umiał do końca sobie poradzić. I on, i Rose bardzo dbają o swoją prywatność. W pewnym momencie pojawiły się plotki o zdradzie Haringtona, jednak on szybko zaprzeczył wszystkim doniesieniom.

Dzisiaj Harington i Leslie mają dwójkę dzieci - córkę i syna.

"Moja mała dziewczynka właśnie zrobiła pierwsze kroki" - powiedział w rozmowie z Extra w trakcie promocji trzeciego sezonu “Branży" w 2024 roku. “Gram teraz sztukę w Londynie, więc bardzo za nimi tęsknię. Mam syna i córkę. Nie mógłbym prosić o więcej (...)".

A jeżeli zastanawiacie się, czy po latach w związku Harington i Leslie pojawią się jeszcze razem w produkcji, to aktor ma dobitną odpowiedź. Przed laty żartował, że nie mógłby już nigdy zagrać z ukochaną w filmie bądź serialu.

"Nie potrafiłbym zachować kamiennej twarzy. Naprawdę, ostatnio oglądaliśmy "Przypadkową dziewczynę" - pod koniec filmu jest scena, w której John Hannah wyznaje miłość Gwyneth Paltrow. Popatrzyłem na Rose i powiedziałem, że nie mógłbym z nią zagrać takiej sceny - umarłaby ze śmiechu".

