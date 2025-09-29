Jej życie uczuciowe było burzliwe. Po latach związała się ze znaną piłkarką

Spohia Bush: jej życie uczuciowe był burzliwe

Sophia Bush jest amerykańską aktorką znaną z serialu młodzieżowego "Pogoda na miłość", który zadebiutował na ekranach w 2003 roku (najpierw emitowano go na antenie WB Network - później stacja stała się CW). Zakończono ją po dziewięciu sezonach. Choć przez lata pojawiała się w wielu produkcjach telewizyjnych (m.in. "Good Sam", "Easy", "Chicago P.D") czy filmu "Połączeni" to publiczność przede wszystkim pamięta ją z roli Brooke Davis. Jak wiemy, Netflix zamierza wskrzesić "Pogodę na miłość", a prace nad kontynuacją już rozpoczęto. Producentkami nowych odcinków mają być Bush oraz jej przyjaciółka z serialu Hilarie Burton (czyli serialowa Peyton Sawyer).

Na planie produkcji CW poznała Chada Michaela Murraya ("Zakręcony piątek", "Sullivan's Crossing"). Ich związek był krótki (pobrali się w 2005 roku, rozstali niecałe dwanaście miesięcy później), ale burzliwy. Byli uznawani za jedną z najpopularniejszych par lat 2000, a po rozstaniu doszło między nimi do wielu spięć, które trafiały na pierwsze strony gazet. Sophia Bush wspominała, że nigdy nie chciała wyjść za Chada, a do małżeństwa została zmuszona. Według niej "byli dwójką głupich dzieciaków, którzy nie powinni być w związku".

Drugim mężem Bush został przedsiębiorca Grant Hughes, z którym była w związku przez... trzynaście miesięcy. Mężczyzna stwierdził, że powodem ich rozstania są "różnice nie do pogodzenia". Po burzliwych relacjach z płcią przeciwną Sophia Bush znalazła szczęście w ramionach piłkarki Ashlyn Harris. Panie zaczęły spotykać się w 2023 roku, kiedy obie się rozwiodły [Harris była związana z Ali Krieger - przyp. red.].

Zdjęcie Ashlyn Harris, Sophia Bush / Taylor Hill/FilmMagic / Getty Images

Sophia Bush i Ashlyn Harris: od przyjaźni do miłości

W kwietniu 2024 roku Bush na łamach magazynu Glamour oficjalnie dokonała coming outu i opowiedziała, jak przyjaźń z Harris przerodziła się w miłość.

"Musiałam poradzić sobie z wieloma rzeczami i po dopytywaniach moich bliskich zaprosiłam Ashlyn na spotkanie, poza naszą grupą przyjaciół. Trwało ono cztery i pół godziny i było jednym z najbardziej surrealistycznych do tej pory wydarzeń w moim życiu. Patrząc wstecz, może wszystko tak miało się potoczyć - powoli, a później wszystko na raz. Może było to przeznaczenie. Może była to wersja teorii niewidzialnej nici" [teorii, według której ludzie sobie przeznaczeni połączeni są właśnie niewidzialną nicią - przyp. red]".

W podcaście aktorki Rachel Bilson zatytułowanym "Broad Ideas" Bush opowiadała, że kiedy zaczęła spotykać się z Harris, była w trudnym momencie życia.

"(...) Byłam w naprawdę bardzo, bardzo mrocznym miejscu. A ona na to: ‘usiądę z tobą w tej ciemności, ponieważ czuję się lepiej i spokojniej tutaj niż gdziekolwiek wcześniej, kiedy musiałam próbować dostosować się do idei żony i rodziny oraz wszystkich innych rzeczy, którymi wmawia mi się, że mam być’. Myślę, że odnalazłyśmy ten rodzaj więzi, o której ludzie piszą historie".

Sophia Bush o swoich uczuciach mówi otwarcie. Z okazji 39. urodzin partnerki napisała na Instagramie wzruszający post.

"Jesteś słońcem w ludzkiej postaci (...) Nie ma takiej drugiej osoby jak ty i każdy kto cię zna, wie, że to prawda. Jesteśmy szczęściarzami. A ja największą. To pierwszy rok z wielu (lepiej kobieto, żebyś żyła wiecznie, przed nami wiele przygód). Wszystkiego najlepszego! Kocham cię całą moją duszą".

