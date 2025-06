Prawdziwie epickie widowisko. Szykuje się największy hit wakacji

"Jak wytresować smoka"

Przez ponad dekadę epicka trylogia filmów animowanych "Jak wytresować smoka" - o przyjaźni nastoletniego chłopca o imieniu Czkawka i jego smoka z gatunku Nocna Furia - poruszała, inspirowała i zachwycała widzów na całym świecie. Trzykrotnie nominowany do Oscara zdobywca Złotego Globu Dean DeBlois, kreatywny wizjoner stojący za uznaną trylogią studia DreamWorks Animation, przedstawia nowy rozdział ukochanej historii. Tym razem jako film z aktorami.

Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki są zaciekłymi wrogami od pokoleń, mieszka Czkawka (Mason Thames). Pomysłowy, ale niedoceniony syn wodza (Gerard Butler) przeciwstawia się wielowiekowej tradycji, kiedy zaprzyjaźnia się ze smokiem o imieniu Szczerbatek. Ich nieprawdopodobna więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając fundamenty społeczeństwa wikingów. Z wojowniczą i ambitną Astrid (Nico Parker) u boku Czkawka konfrontuje się ze światem rozdartym strachem i niezrozumieniem.

Gdy pojawia się starożytne zagrożenie, zagrażające zarówno wikingom, jak i smokom, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka staje się kluczem do wykucia nowej przyszłości. Razem muszą podążać delikatną ścieżką w kierunku pokoju, wznosząc się poza granice swoich światów i na nowo definiując, co to znaczy być bohaterem i przywódcą.

"Materialiści"

Komedia romantyczna "Materialiści" zabiera widzów prosto do tętniącego życiem Nowego Jorku, gdzie poznają Lucy (Dakota Johnson) - charyzmatyczną i skuteczną swatkę, która pomogła już wielu parom odnaleźć prawdziwą miłość. Choć zawodowo świetnie radzi sobie z łączeniem ludzi, prywatnie ma wysokie wymagania wobec mężczyzn.

Wszystko zmienia się, gdy poznaje ideał - przystojnego i intrygującego mężczyznę granego przez Pedro Pascala. Jednak gdy na horyzoncie ponownie pojawia się jej były chłopak (Chris Evans), Lucy zaczyna kwestionować, co tak naprawdę stanowi idealne dopasowanie.

"Materialiści" to pełna uroku i błyskotliwego humoru opowieść o miłości, wyborach i tym, co naprawdę liczy się w relacjach. Komedię romantyczną wyreżyserowała Celine Song, której "Poprzednie życie" było nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film w minionym roku.

"Że co? Że jak?!"

Pora na najbardziej pechową komedię roku! Jedno źle przetłumaczone zdanie i spokojny włoski urlop Cole'a i Doma zamienia się w pasmo katastrof. Na początku wszystko wygląda idealnie, ale potem sprawy wymykają się spod kontroli - awaria samochodu, brak znajomości języka, nieopatrzne słowa, gesty i decyzje, a wreszcie coraz większy chaos i strach, który bierze górę nad rozsądkiem.

Czy amerykańskim turystom uda się (dosłownie!) przeżyć tę podróż i wrócić do domu w jednym kawałku? W rolach głównych w "Że co? Że jak?!" zagrali: Andrew Rannels, Nick Kroll i Amanda Seyfried.

"Rytuał"

Nagrodzony Oscarem Al Pacino jest gwiazdą przerażającego horroru "Rytuał" - opartego na prawdziwej historii egzorcyzmów Emmy Schmidt.

Pewnego dnia do sprawującego posługę w stanie Iowa księdza Josepha napływa pilna prośba. Chodzi o 46-letnią Emmę Schmidt, która doświadcza przerażających omdleń, wstrętu do świętych przedmiotów i innych niepokojących objawów. Jej leczenie psychiatryczne nie przyniosło rezultatu, więc ostatnią deską ratunku wydaje się być odprawienie egzorcyzmów. Odosobniony klasztor w parafii księdza Josepha zostaje wybrany na miejsce przeprowadzenia rytuału. Do wykonania tego zadania zostaje wyznaczony Theophilus - tajemniczy zakonnik, którego wcześniejsze doświadczenia z egzorcyzmami uznano za kontrowersyjne. Nadchodzi czas, aby zmierzyć się z siłami zła, które mogą doprowadzić wszystkich biorących w tym udział na skraj szaleństwa.

"Mizerykordia"

"Mizerykordia" to nowe dzieło Alaina Guiraudie, który kilka lat temu zasłynął kontrowersyjnym "Nieznajomym nad jeziorem". Produkcja została uznana za najlepszy film minionego roku przez prestiżowy francuski magazyn "Cahiers du Cinéma".

Jérémie (Félix Kysyl) powraca do rodzinnej wsi, by wziąć udział w pogrzebie swojego dawnego pracodawcy. Krótki pobyt nieoczekiwanie się wydłuża, bo chłopak zostaje wciągnięty w skomplikowaną sieć zależności, w której pierwsze skrzypce odgrywają wdowa po zmarłym mężczyźnie, jej syn i miejscowy proboszcz.

"W ukryciu"

Akcja komediodramatu "W ukryciu" rozgrywa się w Paryżu w maju 1968 roku. 9-letni chłopiec jest podekscytowany możliwością spędzenia kilku dni z dziadkami w ich wiekowym mieszkaniu. Dołączają do nich dwaj żywiołowi wujkowie - artysta plastyk i aspirujący intelektualista oraz prababcia z Odessy.

W tym samym czasie rodzice chłopca biorą udział w historycznych protestach. Podczas, gdy sytuacja w kraju wywraca się do góry nogami, ekscentryczna rodzina zostaje zmuszona do konfrontacji z przeszłością.

"Jippie No More!"

Gdy cała rodzina zjeżdża się na ślub jego siostry, energiczny Jaap Peter, dla przyjaciół Jippie, chce zrobić niespodziankę nowożeńcom i zaśpiewać im kilka piosenek. Niestety nie wszyscy są gotowi na jego imprezowy repertuar. Kiedy reszta rodziny przygotowuje się do wesela, Jippie poznaje Lily, sympatyczną dziewczynę z sąsiedztwa, w której szybko się zakochuje. Nie on jeden ma wiele na głowie! W brzuchach jego sióstr też pojawiają się motyle, para młoda stresuje się przed podjęciem ważnej decyzji, a dziadek William ulega kontuzji. Czy chaos uczuć i rodzinnych sprzeczek zakłóci wesele?