Prace nad kolejną częścią ruszyły. Wiemy, kiedy nowy film trafi do kin
Po bardzo dobrze przyjętym "Supermanie", który rozpoczął nowe Kinowe Uniwersum DC, James Gunn rozpoczyna prace nad kolejną odsłoną. Właśnie wyszło na jaw, kiedy Superman ponownie pojawi się w kinach. O jakiej dacie mowa?
"Superman" był pierwszą filmową odsłoną nowego Kinowego Uniwersum DC [DCEU], na którego czele stoją Gunn i producent Peter Safran. Produkcja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem recenzentów. Zarobiła też ponad 611 milionów dolarów na całym świecie.
Nic dziwnego, że prace nad kolejną częścią opowieści o Człowieku ze Stali trwają. Gunn zaznaczył, że chociaż wątki z "Supermana" będą kontynuowane, nie będzie to bezpośredni sequel filmu. Niemniej, Ostatni Syn Kryptona będzie odgrywał w nim bardzo istotną rolę.
DC Studios w końcu wyjawiło, kiedy kolejny film o Supermanie wejdzie do kin. Ma to nastąpić 9 lipca 2027 roku, czyli na nową produkcję przyjdzie nam czekać jeszcze dwa lata.
W filmie powróci oczywiście odtwórca głównej roli, David Corenswet, a razem z nim Nicholas Hoult, który wcielił się w Lexa Luthora.
Obecnie trwają prace nad filmami "Supergirl", "Clayface" i "Wonder Woman" oraz serialem "Lanterns". Gunn zdradził w rozmowie z CBS Morning, że zależy mu, by każda produkcja miała swój własny styl i tonację, jak komiksowe oryginały. Premiera "Supergirl" zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku.
Zobacz też: Szkoła na ekranie. Klasyki, które podbiły serca widzów i nie tylko