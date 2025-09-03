Szkoła na ekranie. Klasyki, które podbiły serca widzów i nie tylko

"Grease" (1978)

Ten film jest tak kultowy, że nie wyobrażamy sobie, by nie znalazł się w naszym zestawieniu. Naszą listę filmów o szkole zaczynamy przebojowym "Grease" z Johnem Travoltą i Olivią Newton-John w rolach głównych. Ten musical z 1978 roku w reżyserii Randala Kleisera to prawdziwa podróż do lat 50. - pełna rock'n'rolla, miłosnych rozterek i młodzieńczego buntu. Historia miłości Sandy i Danny'ego, która rozkwita mimo różnic, do dziś bawi i wzrusza, a energetyczne piosenki oraz choreografie są nieśmiertelne - wystarczy wspomnieć "Summer Nights" czy finałowe "You're the One That I Want".

"Zakochana złośnica" (1999)

W latach 90. w kinach debiutował film, który też już doczekał się miana kultowego. Twórcy "Zakochanej złośnicy" umiejętnie zaadaptowali fabułę Szekspirowskiego dramatu "Poskromienie złośnicy" do współczesności, wpisując bohaterów w licealne stereotypy oraz zmieniając stawkę - ze ślubu na wyjście na... bal maturalny. Świetna obsada, złożona w większości z młodych aktorów, przyczyniła się do sukcesu produkcji. Szczególnie dobrze wypada Heath Ledger jako Patrick Verona, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, David Krumholtz i Andrew Keegan.

Zdjęcie Heath Ledger, David Krumholtz i Joseph Gordon-Levitt w filmie "Zakochana złośnica" / AKPA

"Carrie" (1976 i 2013)

W naszym zestawieniu przygotowaliśmy też mniej oczywistą propozycję. Powieść "Carrie" napisana przez mistrza horroru, Stephena Kinga, doczekała się już dwóch ekranizacji, które debiutowały na wielkim ekranie w 1976 i 2013 roku. Widzowie mogą zatem wybrać pomiędzy kultowym a bardziej nowoczesnym seansem. Fabuła obu filmów skupia się na Carrie White, która ze względu na zakazy swojej szalonej matki, jest wyszydzana przez rówieśników w szkole. Nikt nie wie, że dziewczyna ukrywa coś przed światem: posiada moc telekinezy, którą w sekrecie doskonali. Niestety to właśnie ta umiejętność przyczyni się do jej zguby... W latach 70. w główną bohaterkę wcieliła się Sissy Spicek, a w nowszej wersji możemy oglądać Chloe Grace Moretz.

"Uśmiech Mony Lizy" (2003)

"Uśmiech Mony Lizy" to ciepły i inspirujący film w reżyserii Mike'a Newella, znanego m.in. z "Czterech wesel i pogrzebu" i "Donniego Brasco". Akcja przenosi nas do konserwatywnego amerykańskiego college'u dla kobiet w latach 50., gdzie pojawia się charyzmatyczna nauczycielka historii sztuki, grana przez Julię Roberts. Jej postać, Katherine Watson, zamiast wtłaczać studentki w utarte schematy, zachęca je do samodzielnego myślenia, odkrywania własnych pasji i stawiania czoła społecznym oczekiwaniom dotyczącym roli kobiet. Na ekranie towarzyszą jej m.in. młodziutkie wówczas Kirsten Dunst, Maggie Gyllenhaal, Julia Stiles i Ginnifer Goodwin. To film, który warto obejrzeć nie tylko dla świetnych kreacji aktorskich, ale i dla samego przesłania.

"Stowarzyszenie Umarłych Poetów" (1989)

Robin Williams w ciągu swojej kariery zagrał kilka ról, które na zawsze zapisały się w historii kina. Postać ekscentrycznego profesora Johna Keatinga w "Stworzyszeniu Umarłych Poetów" jest zdecydowanie jedną z nich. Film opowiadający o grupie nastolatków, która pod opieką Keatinga uczy się samodzielnego myślenia oraz miłości do poezji i życia, jest klasyką kina. Produkcja Petera Weira pokazuje, że filmy dla młodzieży mogą też zawierać mrok i stawiać trudne pytania. Robin Williams stworzył tu jedną ze swoich najlepszych kreacji, a film został nagrodzony Oscarem za najlepszy scenariusz oryginalny.

Bonus! Dla tych, którzy uwielbiają płakać przy dobrych filmach

Mamy dla was jeszcze jedną propozycję - mniej znaną, ale równie dobrą! Film "Keith" z 2008 roku nie tylko skupia się na nastolatkach uczęszczających do liceum, ale też zachwyca prostotą historii i niespodziewanym zwrotem akcji. Gdy do klasy Keitha, szkolnego outsidera, dołącza lubiana Natalie, chłopak nie jest tym zachwycony. Jednak wspólny czas spędzony na projektach z chemii zbliża do siebie dwójkę młodych ludzi. Natalie nie wie, że sekret skrywany przez Keitha wywróci jej życie do góry nogami i na zawsze złamie serce. Na seans koniecznie przygotujcie chusteczki! Historia sprawi, że będziecie ronić łzy. W rolach głównych Jesse McCartney i Elisabeth Harnois.