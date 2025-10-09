Poznaliśmy laureata literackiej nagrody Nobla. Jest inspiracją dla legendy kina

László Krasznahorkai laureatem literackiej nagrody Nobla

Węgierski pisarz i scenarzysta, László Krasznahorkai, został tegorocznym laureatem literackiej Nagrody Nobla. Artysta przyszedł na świat 5 stycznia 1954 roku w Gyuli, w południowo-wschodnich Węgrzech. Początkowo studiował prawo, chcąc kontynuować rodzinne tradycje. Ostatecznie ukończył jednak studia na wydziale humanistycznym w Budapeszcie.

Pierwszą nowelę, o tytule "Tebenned hittem", opublikował w 1977 na łamach "Mozgó Világ". Od 1982 postanowił całkowicie oddać się pisarstwu.

Susan Sontag nazwała go "mistrzem apokalipsy cytującym Gogola i Melville’a". W.G. Sebald twierdził natomiast, że "uniwersalność wizji Krasznahorkaiego jest pokrewne autorowi 'Martwych dusz', Gogolowi, rozwiewa wszystkie wątpliwości dotyczące współczesnej literatury". Wśród napisanych przez niego książek są takie tytuły, jak "Melancholia sprzeciwu", "Wojna i wojna", "Baron Wenckheim's Homecoming" czy najsłynniejsze z jego dzieł "Szatańskie tango".