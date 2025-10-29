Polskie filmy na festiwalu w Pradze. Projekcje i spotkania z twórcami

3Kino Polish Film Festival w Pradze

3Kino Polish Film Festival w Pradze to impreza promująca polskie kino w Czechach. Festiwal rozpocznie się 10 listopada i potrwa sześć dni. Znane są już filmy, które zobaczy praska publiczność. Festiwal otworzy dokument "Prawdziwa historia Tamary Łempickiej".



"Dwunasta edycja międzynarodowego festiwalu filmowego 3Kino Film Fest przynosi znaczącą zmianę. (...) Celem jest otwarcie festiwalu na szerszą publiczność, przyciągnięcie nowych widzów, a jednocześnie zachowanie jakości kuratorskiej" - piszą organizatorzy.

Festiwal Filmów Polskich w Pradze zaprezentuje w tym roku "wybór najnowszych polskich filmów, które zachwycają nie tylko estetyką, ale przede wszystkim mocnym przekazem - opowiadają o pamięci, tożsamości, wolności, kontekście politycznym i godności człowieka".

W programie 3Kino Polish Film Festival w Pradze znalazły się m.in. takie filmy:

"Dom dobry" , reż. Wojtek Smarzowski

"Franz Kafka" , reż. Agnieszka Holland

"Ministranci" , reż. Piotr Domalewski

"Utrata równowagi" , reż. Korek Bojanowski

"Skrzyżowanie" , reż. Dominika Montean-Pańków

"Światłoczuła" , reż. Tadeusz Śliwa

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" , reż. Kordian Kądziela

"Zamach na papieża" , reż. Władysław Pasikowski

"Trzy miłości" , reż. Łukasz Grzegorzek.

3Kino Film Fest to festiwal filmowy promujący m.in. polskie kino w Czechach. W 2025 roku odbędzie się w dniach 10-16 listopada. Festiwal organizuje nie tylko pokazy filmów, które miały premiery w danym roku w Polsce, ale również spotkania z twórcami.

