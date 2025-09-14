Film o Tamarze Łempickiej na otwarcie 3Kino Polish Film Festival w Pradze

"Dwunasta edycja międzynarodowego festiwalu filmowego 3Kino Film Fest przynosi znaczącą zmianę - nie tylko pod względem wizualnym, ale także programowym. Celem jest otwarcie festiwalu na szerszą publiczność, przyciągnięcie nowych widzów, a jednocześnie zachowanie jakości kuratorskiej, która definiowała festiwal przez ostatnie jedenaście lat" - piszą organizatorzy.

Festiwal Filmów Polskich w Pradze zaprezentuje w tym roku "wybór najnowszych polskich filmów, które zachwycają nie tylko estetyką, ale przede wszystkim mocnym przekazem - opowiadają o pamięci, tożsamości, wolności, kontekście politycznym i godności człowieka".

Przypomnijmy, że w 2024 roku na festiwalu 3Kino FilmFest 2024 w Pradze główną nagrodę Grand Prix otrzymała produkcja Marii Zbąskiej "To nie mój film" .

3Kino Polish Film Festival w Pradze: Co na otwarcie?

Tegoroczny festiwal 3Kino Polish Film Festival Prague otworzy dokument "Prawdziwa historia Tamary Łempickiej". Amerykański film w reżyserii Julie Rubio opowiada o jednej z najwybitniejszych polskich artystek wszech czasów.

Dziś jej malarstwo przeżywa na świecie prawdziwy renesans i pozostaje inspiracją dla twórców z różnych dziedzin. Nie mniej fascynujący od samych obrazów jest życiorys urodzonej w Warszawie artystki. Ta opowieść, złożona z bogatych archiwaliów i współczesnych animacji, rzuca nowe światło na wiele faktów z życia osobistego Tamary Łempickiej. Głosami jej bliskich, a także ekspertów oraz Anjeliki Huston jako narratorki film składa hołd malarce, która niekonwencjonalnym sposobem bycia wyprzedzała swoją epokę i odważnie przekraczała granice stawiane kobietom w sztuce.

Tamara Łempicka była gwiazdą paryskiej awangardy, femme fatale, która przełamywała społeczne tabu. Jej sztuką fascynują się hollywoodzcy aktorzy i gwiazdy muzyki pop. Do fanów twórczości Łempickiej zalicza się m.in. Madonna, która ma w swej kolekcji kilka obrazów polskiej malarki. Dzieła Łempickiej pojawiły się nawet w niektórych teledyskach wokalistki.

Zobacz zwiastun filmu "Prawdziwa historia Tamary Łempickiej"!

3Kino Film Fest to festiwal filmowy promujący m.in. polskie kino w Czechach. W 2025 roku odbędzie się w dniach 10-16 listopada. Festiwal organizuje nie tylko pokazy filmów, które miały premiery w danym roku w Polsce, ale również spotkania z twórcami.

