Polski film z premierą na prestiżowym festiwalu. "Jestem niezmiernie dumna"

"Jestem szalenie szczęśliwy. Festiwal filmowy w Locarno należy do festiwali o największych tradycjach. Przyznam szczerze, że pisząc, reżyserując i montując film 'Skrzat. Nowy początek' nie przypuszczałem, że może mieć on tak bogate życie festiwalowe. Zależało mi na tym, by podobał się widzom w kinach, a wychodzi na to, że udało się i jedno, i drugie" - mówi Krzysztof Komander, scenarzysta, reżyser oraz montażysta filmu "Skrzat. Nowy początek".

"Jestem niezmiernie dumna, że nasz film zakwalifikował się na tak prestiżowy festiwal. To niezwykłe wyróżnienie i potwierdzenie, że nasza praca została doceniona. 'Skrzat. Nowy początek' jest owocem ogromnego zaangażowania ekipy i obsady, które włożyły w jego realizację całe serce. Mamy nadzieję, że przedstawiona w filmie historia poruszy widzów i skłoni do refleksji. Dziękujemy festiwalowi za daną nam szansę i z niecierpliwością czekamy na premierę" - dodaje producentka filmu, Dagmara Piasecka.

O filmie "Skrzat. Nowy początek"

Jedenastoletnia Hania po przeprowadzce do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Nie ma tu przyjaciół, a w dodatku wiara w istnienie skrzatów naraża ją na drwiny ze strony rówieśników. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik - bezcenną rodzinną pamiątkę - Hania postanawia odzyskać go za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty istnieją naprawdę. W tej pełnej przygód misji pomoże jej Michał - szkolny outsider i młody wynalazca. To dzięki jego wsparciu Hania ponownie otworzy się na świat i zrozumie, że prawdziwa magia kryje się w przyjaźni.

Główną rolę w filmie zagrała Amelia Golda, która postacią Hani debiutuje na wielkim ekranie. W jej przyjaciela - Michała wcielił się Maksymilian Zieliński, w tatę Arkadiusz Jakubik. W obsadzie znaleźli się również m.in. Anna Smołowik, Wojciech Solarz oraz Agata Turkot. Do projektu w specjalnej roli zaangażowany został także Borys Szyc.

Film "Skrzat. Nowy początek" współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Czeski Fundusz Audiowizualny, Usti Region, FKUK oraz Śląski Fundusz Filmowy. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.

Polska premiera filmu "Skrzat. Nowy początek" zaplanowana jest na 19 września.