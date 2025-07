"The Old Guard 2": nowy hit Netfliksa

W filmie "The Old Guard 2" Andy (Charlize Theron) i jej drużyna nieśmiertelnych ponownie muszą stanąć do walki. Tym razem ich przeciwniczką jest tajemnicza Discord (Uma Thurman), której działania mogą doprowadzić do zagłady wszystkich długowiecznych. Antagonistka aranżuje również powrót osoby z przeszłości Andy, która od dawna pozostawała w ukryciu...

Produkcja Netfliksa w reżyserii Victorii Mahoney, oparta na komiksach Grega Rucki i Leandro Fernándeza, stanowi kontynuację hitu z 2020 roku. Niestety, druga część nie przypadła do gustu ani krytykom, ani widzom. Na Rotten Tomatoes film zdobył zaledwie 25% pozytywnych recenzji.

"Jeśli skupimy się na scenach akcji, zaraz zauważymy brak doświadczenia reżyserki Victorii Mahoney w ich realizacji. Choreografia powtarza się, kolejnym strzelaninom i pojedynkom wręcz lub przy użyciu broni białej brakuje iskry oraz ciężaru. Coś we mnie umiera, gdy znana z dylogii "Kill Bill" Uma Thurman znów dzierży w dłoniach miecz i nie może z nim wyczyniać nawet ułamka tego, co ponad 20 lat temu u Tarantino. Odbioru potyczek nie ułatwia montaż. Skaczemy między ujęciami jak poparzeni. Zupełnie, jakbyśmy znów byli w czasach "Uprowadzonej" z Liamem Neesonem, gdzie zwykły skok przez płot wymagał 15 cięć montażowych" - pisze Jakub Izdebski w recenzji dla Interii.

Słabe recenzje nie zniechęciły jednak publiczności. Od kilku dni produkcja utrzymuje się na pierwszym miejscu w rankingu TOP 10 najchętniej oglądanych filmów w Polsce.

"The Old Guard 2": w filmie wystąpił polski aktor

Spostrzegawczy widzowie dostrzegą w "The Old Guard 2" polski akcent. W jednej z epizodycznych ról pojawia się Kamil Nożyński, znany z serialu "Ślepnąc od świateł".

"Producenci odezwali się do mnie bezpośrednio po castingu, który odbywał się przez wideo. Zaproponowali mi rolę, którą mieliśmy kręcić przez dwa dni zdjęciowe. Na miejscu okazało się, że zostaje ona przedłużona do sześciu. Poleciałem więc do Rzymu, gdzie kręciliśmy moją pierwszą scenę z Veronicą Ngo i Matthiasem Schoenaertsem, a później przenieśliśmy się prawie 700 km dalej, do malowniczego miasta Triest" - opowiadał w rozmowie z NaEkranie.

Nożyński, szerokiej publiczności znany przede wszystkim jako raper Saful, zyskał popularność dzięki roli Kuby Niteckiego w adaptacji powieści Jakuba Żulczyka. Od tamtej pory pojawia się na ekranie sporadycznie. Ostatnio można go było zobaczyć w serialu "Langer".

