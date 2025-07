"The Old Guard 2" nagina czasoprzestrzeń. Zdaje się nigdy nie kończyć

Fabuła kontynuuje losy Andy (Charlize Theron) i jej grupy nieśmiertelnych. Na ich drodze staje tym razem tajemnicza Discord (Uma Thurman), która wydobywa z dna oceanu uwięzioną tam od setek lat Quỳnh (Veronica Ngô), dawną partnerkę protagonistki. Tymczasem Andy stara się pogodzić z utratą długowieczności. Powrót niewidzianej od setek lat przyjaciółki i kochanki okazuje się początkiem kłopotów, które mogą okazać się końcem dla grupy nieśmiertelnych.

"The Old Guard 2". Film jak tani serial

"The Old Guard" bardzo chce być początkiem kolejnej serii filmowej. Niestety, realizacja przywodzi na myśl fabrycznie realizowane seriale science fiction, gdzie rewie generycznych walk i umownych efektów specjalnych są przerywnikami między długimi dialogami, tłumaczącymi nam zawiłości świata przedstawionego. Bohaterowie zlewają się ze sobą, ponieważ wszyscy bez wyjątku są poważni i nieco zbolali. Szkoda tak dobrych wykonawców, jak wspomniane Theron i Thurman lub chociażby Matthias Schoenaerts i Chiwetel Ejiofor. Emocje między postaciami są utrzymane w temperaturze pokojowej. Nawet w scenie, w której Andy po latach konfrontuje się z Quỳnh, nie ma chwili, gdy pojawia się jakiś dramatyzm.

Sam motyw bolączek długowieczności jest ciekawy, jednak twórcy traktują go po macoszemu. Znowu idziemy najprostszą, wydeptaną ścieżką – kilka smutnych min, wydumanych zdań i dyskusja się kończy. Scenarzyści serwują nam za to długie, nudne dialogi, a aktorzy nie potrafią tchnąć w nie odrobiny życia. Największa walka ma miejsce nie na ekranie, a przed nim, gdy widz stara się nie zasnąć. A okazji ma do tego wiele. Zawiłości fabularne, logika świata przedstawionego i odstępstwa od niej, w końcu demoniczny plan antagonistów – wszystko jest dokładnie wyłożone w deklaratywnych dialogach. A nawet jeśli coś zostanie pokazane, zawsze ktoś głośno objaśni nam, co się właśnie stało.

Jeśli skupimy się na scenach akcji, zaraz zauważymy brak doświadczenia reżyserki Victorii Mahoney w ich realizacji. Choreografia powtarza się, kolejnym strzelaninom i pojedynkom wręcz lub przy użyciu broni białej brakuje iskry oraz ciężaru. Coś we mnie umiera, gdy znana z dylogii "Kill Bill" Uma Thurman znów dzierży w dłoniach miecz i nie może z nim wyczyniać nawet ułamka tego, co ponad 20 lat temu u Tarantino. Odbioru potyczek nie ułatwia montaż. Skaczemy między ujęciami jak poparzeni. Zupełnie, jakbyśmy znów byli w czasach "Uprowadzonej" z Liamem Neesonem, gdzie zwykły skok przez płot wymagał 15 cięć montażowych.

"The Old Guard 2". Film, który nagina czasoprzestrzeń

Pozostaje jeszcze finał ograniczony do cliffhangera. Nie jest to jednak zawieszenie akcji jak w animacji "Spider-Man: Poprzez multiwersum" czy nawet "Piratach z Karaibów: Skrzyni umarlaka", które pozostawiało odbiorców na skraju fotela i kazało odliczać dni do kontynuacji. W "The Old Guard 2" jest wrażenie, jakby ktoś uciął seans po zakończeniu drugiego aktu, bezczelnie wyciął ostatnie pół godziny projekcji. Zamiast finałowej potyczki mamy napis "ciąg dalszy w następnym odcinku" i zagwozdkę, czy zostało tutaj fabuły na kolejną pełnometrażową produkcję. Raczej nie, ale nie ma takiej ilości filmowej waty, która nie wypełni tych wymęczonych stu minut.

Twórcy "The Old Guard 2" skupili się na zagadce długowieczności. Niechcący zachęcają jednak do innych przemyśleń – jak to jest, że film trwa niecałe dwie godziny, a wydaje się, jakby ciągnął się przez wieczność?

3/10

"The Old Guard 2", reż. Victoria Mahoney, USA 2025, platforma streamingowa: Netflix, premiera VOD: 2 lipca 2025 roku