"Sisu": fiński film podbił kina

Jest 1945 rok. Gdy Aatami (Jorma Tommila), były żołnierz, odkrywa złoto na lapońskich pustkowiach, musi wyruszyć do miasta, aby spieniężyć swój skarb. Sprawy przybierają jednak zły obrót, kiedy grupa nazistów zamierza zlikwidować mężczyznę i zabrać jego złoto. Nie wiedzą jednak, że mają do czynienia z "jednoosobowym szwadronem śmierci". I to oni są w niebezpieczeństwie, a nie on. Jako inspiracje reżyser wymienia film "Pierwsza krew" z 1982 roku.

"Sisu" Jalmariego Helandera cieszył się popularnością wśród widzów na całym świecie. W 2022 roku podczas odbywającego się w Katalonii 55. Stiges Film Festival wygrał cztery nagrody, w tym za najlepszy film. W 2024 roku Akademia Science-Fiction, Fantastyki i Horroru uhonorowała go mu Saturnem dla najlepszej produkcji międzynarodowej. Z kolei Fińska Akademia Filmowa przyznała mu dziewięć nominacji do nagród Jussi. "Sisu" zwyciężył w czterech kategoriach. W listopadzie ukaże się druga część filmu.

Reklama

"Sisu" w telewizji. Gdzie i kiedy oglądać?

Film "Sisu" zostanie dzisiaj, 16 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.40.

Czytaj więcej: Trwają prace nad prequelem "Rambo". Bez Sylvestra Stallone'a