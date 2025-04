"Sisu": fiński film podbił kina

Jest 1945 rok. Gdy Aatami, były żołnierz, odkrywa złoto na lapońskich pustkowiach, musi wyruszyć do miasta, aby spieniężyć swój skarb. Sprawy przybierają jednak zły obrót, kiedy grupa nazistów zamierza zlikwidować mężczyznę i zabrać jego złoto. Nie wiedzą jednak, że mają do czynienia z "jednoosobowym szwadronem śmierci". I to oni są w niebezpieczeństwie, a nie on.



"Sisu" Jalmariego Helandera cieszył się popularnością wśród widzów na całym świecie. W 2022 roku podczas odbywającego się w Katalonii 55. Stiges Film Festival wygrał cztery nagrody, w tym za najlepszy film. W 2024 roku Akademia Science-Fiction, Fantastyki i Horroru uhonorowała go mu Saturnem dla najlepszej produkcji międzynarodowej. Z kolei Fińska Akademia Filmowa przyznała mu dziewięć nominacji do nagród Jussi. "Sisu" zwyciężył w czterech kategoriach.



Jakiś czasu temu informowano, że powstanie kontynuacja "Sisu". Teraz ujawniono datę premiery. Studio Screen Gems donosi, że "Sisu 2" ukaże się w amerykańskich kinach 21 listopada.

Jalmari Helander powraca na stanowisku reżysera i scenarzysty. W roli Aatamiego znów zobaczymy Jorma Tommila. W obsadzie pojawią się również Richard Brake i Stephen Lang.