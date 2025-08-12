"Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia": o czym jest film?

Film sci-fi z Keanu Reeves'em w roli głównej. "Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia" to nowa wersja produkcji z 1951 roku. Jennifer Connelly wciela się w doktor Helen Benson, która poznaje Klaatu (Keanu Reeves) - kosmitę usiłującego ostrzec Ziemian przed katastrofą. Gdy władze odmawiają Klaatu spotkania z przedstawicielami ONZ i traktują go jak wroga, Helen i jej pasierb (Jaden Smith) dowiadują się, że nie ma on złych zamiarów. Od doktor Benson zależy los całej planety - musi przekonać przybysza, że Ziemianie zasługują na to, by ich ocalić. Pytanie brzmi, czy nie jest już na to za późno?

Za reżyserię filmu "Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia" odpowiada Scott Derrickson. Łączy science-fiction z thrillerem i dramatem.

"Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia" zostanie dzisiaj, 12 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

