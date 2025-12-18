"A więc wojna": rozrywkowa komedia romantyczna

"A więc wojna" w reżyserii McG to pełna wybuchowej akcji komedia romantyczna. FDR ( Chris Pine ) i Tuck (Tom Hardy) - dwaj tajni agenci - zakochują się na zabój w uroczej i czarującej Lauren ( Reese Witherspoon ). W dokonaniu wyboru Lauren pomaga przyjaciółka, Trish (Chelsea Handler), a tymczasem FDR i Tuck prowadzą wojnę, by zdobyć względy dziewczyny, podczas której bez skrupułów wykorzystują wszelkie szpiegowskie gadżety, swoje niezwykłe umiejętności i doświadczenia zdobyte w ciągu wielu lat wykonywania skrajnie niebezpiecznych zadań. Niech wygra najlepszy... szpieg!



Reklama

Film McG to lekka, zabawna komedia romantyczna z gwiazdorską obsadą. Choć nie zdobył zbyt dobrych ocen od krytyków, widzowie uznają produkcję za niewymagającą rozrywkę, idealną na wieczorny seans.

"A więc wojna" dzisiaj w telewizji. O której i gdzie emisja?

Film "A więc wojna" zostanie wyemitowany dzisiaj, 18 grudnia, w Polsacie o godz. 19.55.

Czytaj więcej: Kultowy film złamał serca wielu widzów. Mija 55 lat od premiery