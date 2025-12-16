"Słone lato": "o wolności kobiet, możliwości dokonywania wyborów"

Całe spektrum kobiecych emocji w reżyserskim debiucie Rebecci Lenkiewicz, współscenarzystki nagrodzonego Oscarem filmu "Ida". "Słone lato" , oparte na bestsellerowej powieści Deborah Levy, jednej z najpopularniejszych i najbardziej cenionych współczesnych autorek (nominowana do Nagrody Bookera), przenosi nas na upalne wybrzeże południowej Hiszpanii. To ekscytująca i pełna pasji podróż w głąb kobiecych przeżyć, ukazująca rozdarcie między młodością i beztroską, a powinnością wobec bliskich. W rolach głównych znakomite aktorskie trio - legenda brytyjskiego kina Fiona Shaw, Vicky Krieps - znana ze swoich ról w filmach "Nić widmo" i "W gorsecie" oraz Emma Mackey, gwiazda kultowego serialu "Sex Education".

Życie Sofii, studentki antropologii, kręci się wokół opieki nad chorą matką. W nadziei na polepszenie jej stanu zdrowia i znalezienie skutecznej kuracji, dziewczyna zabiera ją do hiszpańskiej nadmorskiej miejscowości Almeria. Podczas gdy Rose odbywa leczenie w klinice enigmatycznego uzdrowiciela doktora Gomeza, Sofia spędza upalne letnie dni na poznawaniu mieszkańców miasteczka. Dotychczas podporządkowana opiece nad matką, zaczyna odkrywać własne pragnienia i nawiązuje relację z tajemniczą i wyzwoloną podróżniczką Ingrid.

"Historia wydała mi się zaskakująca i piękna. Dotyczyła trzech kobiet, co już samo w sobie jest niezwykłe, które są bardzo złożone psychologicznie. Żadna z nich nie jest zła, żadna z nich nie jest również bohaterką. Każda przechodzi przez różne sytuacje - jedne traumatyczne, inne piękne. Poznają, czym jest zakochiwanie się, obserwują to uczucie. Myślę, że to dość pierwotna historia. Uwielbiam w niej tą pewnego rodzaju zwierzęcość, zmysłowość. Bardzo podobają mi się też nawiązywane relacje: między Sofią a jej matką, między Ingrid i Sofią. Gdy po raz pierwszy zetknęłam się z książką, nie byłam w stanie się oderwać. Byłam oczarowana opisami morza, okolicznych kawiarni, nawet psa, który gdzieś jest w tej opowieści i nie przestaje szczekać. Dla mnie ta powieść opowiada o wielu aspektach: o wolności kobiet, możliwości dokonywania wyborów. To właśnie mnie w niej zafascynowało" - opowiadała w rozmowie dla Interii reżyserka filmu.

"Słone lato" w streamingu. Gdzie można zobaczyć film?

"Słone lato" od kilku dni można jest dostępny na platformie HBO Max.

