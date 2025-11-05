Polsat pokaże dzisiaj ponadczasową komedię. Od dekad bawi pokolenia Polaków
Od ponad 50 lat "Sami swoi" przyciągają przed ekrany rzesze widzów. Kultowa komedia z niezapomnianymi rolami Władysława Hańczy i Wacława Kowalskiego bawi kolejne pokolenia Polaków. Film zostanie dzisiaj wieczorem ponownie pokazany w telewizji.
Jedna z najpopularniejszych polskich komedii powraca na ekran. "Sami swoi" to historia dwóch zwaśnionych rodzin, Pawlaków i Kargulów, przesiedlonych po wojnie z Kresów na Śląsk. Choć zmieniają miejsce zamieszkania, zabierają ze sobą dawny spór o miedzę. Kłócą się jak kiedyś, za Bugiem, ale mimo różnic nie potrafią bez siebie żyć.
Film w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego od ponad pół wieku bawi i wzrusza miliony widzów. Na losach Kargulów i Pawlaków wychowały się kolejne pokolenia, a wiele dialogów na stałe weszło do języka codziennego.
W rolach głównych wystąpili Władysław Hańcza (Kargul) i Wacław Kowalski (Pawlak). Obok nich zagrali m.in. Maria Zbyszewska jako Mania Pawlak, Halina Buyno jako Aniela Kargulowa, Ilona Kuśmierska jako Jadźka Pawlakowa oraz Jerzy Janeczek jako Witia Pawlak.
Film "Sami swoi" w wersji barwnej zostanie wyemitowany dzisiaj, 5 listopada, o godz. 20:40 w Polsacie.
