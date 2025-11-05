"Sami swoi": kultowa polska komedia

Jedna z najpopularniejszych polskich komedii powraca na ekran. "Sami swoi" to historia dwóch zwaśnionych rodzin, Pawlaków i Kargulów, przesiedlonych po wojnie z Kresów na Śląsk. Choć zmieniają miejsce zamieszkania, zabierają ze sobą dawny spór o miedzę. Kłócą się jak kiedyś, za Bugiem, ale mimo różnic nie potrafią bez siebie żyć.

Film w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego od ponad pół wieku bawi i wzrusza miliony widzów. Na losach Kargulów i Pawlaków wychowały się kolejne pokolenia, a wiele dialogów na stałe weszło do języka codziennego.

W rolach głównych wystąpili Władysław Hańcza (Kargul) i Wacław Kowalski (Pawlak). Obok nich zagrali m.in. Maria Zbyszewska jako Mania Pawlak, Halina Buyno jako Aniela Kargulowa, Ilona Kuśmierska jako Jadźka Pawlakowa oraz Jerzy Janeczek jako Witia Pawlak.

"Sami swoi" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Sami swoi" w wersji barwnej zostanie wyemitowany dzisiaj, 5 listopada, o godz. 20:40 w Polsacie.

