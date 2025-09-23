"Patriota": legendarny film z Melem Gibsonem

"Patriota" to zrealizowany przez Rolanda Emmericha z ogromnym rozmachem epicki film przygodowy w gwiazdorskiej obsadzie, którego tłem jest amerykańska wojna o niepodległość. Otrzymał trzy nominacje do Oscara: za najlepszą kinematografię, najlepszą muzykę (John Williams) oraz najlepszy dźwięk.

Rok 1763, dobiega końca wojna z Francuzami, w której strasznymi czynami wsławił się kolonista, brytyjski poddany, oficer Benjamin Martin (Mel Gibson). Po pewnym czasie porzuca on wojenne rzemiosło i wraz z żoną i siódemką dzieci osiedla się w Karolinie Południowej. Wkrótce jego żona umiera, on zaś zostaje jedynym żywicielem rodziny. Tamtejsza ludność, zmęczona surowymi rządami Brytyjczyków, wywołuje zamieszki.

Wojna z Anglikami jest nieunikniona, a jej widmo przeraża Benjamina. Jego najstarszy, 17-letni syn Gabriel (Heath Ledger) jest idealistą i gorącym zwolennikiem walki o niepodległość. Popierany przez narzeczoną Anne Howard (Lisa Brenner), mimo sprzeciwów ojca, zaciąga się do armii. Niebawem ginie z rąk brytyjskiego majora Tavingtona (Jason Isaacs). Ból po stracie ukochanego syna powoduje, iż Benjamin pozostawia dzieci pod opieką swojej szwagierki Charlotte Selton (Joely Richardson), a sam na czele partyzanckiego oddziału rusza do walki z Anglikami.

"Patriota" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Patriota" zostanie dzisiaj, 23 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.25.