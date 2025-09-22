Polski film zamknie prestiżowy festiwal. Kolejny międzynarodowy sukces

"Zima pod znakiem Wrony": O filmie

"Zima pod znakiem Wrony" to thriller psychologiczno-polityczny, rozgrywający się w Warszawie w grudniu 1981 roku, tuż po wprowadzeniu stanu wojennego. Film opowiada historię brytyjskiej profesor psychiatrii, Joan Andrews, która trafia do Polski na międzynarodową konferencję, nieświadoma dramatycznych wydarzeń, które właśnie się rozpoczynają. Gdy zostaje niespodziewanie uwięziona w sparaliżowanej Warszawie, zostanie uwikłana w osobliwą grę szpiegowską.

Pokaz kończący Festiwal Filmowy w San Sebastian to kolejny międzynarodowy sukces tego obrazu - wcześniej produkcja miała światową premierę na 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (4-14 września).

"Zima pod znakiem Wrony": Gwiazda kina w roli głównej

Scenariusz filmu napisany przez Sandrę Buchtę, Lucindę Coxon i Kasię Adamik, wyróżniono specjalną nagrodą na Cannes ScripTeast 2018, a inspiracją do jego powstania było opowiadanie "Profesor Andrews w Warszawie" - laureatki literackiej Nagrody Nobla i Man Booker Prize Olgi Tokarczuk. Za reżyserię filmu odpowiada Kasia Adamik.

W roli głównej występuje gwiazda brytyjskiego kina Lesley Manville, a partnerują jej: Zofia Wichłacz, Andrzej Konopka, Sascha Ley oraz Tom Burke.

Za zdjęcia odpowiada Tomasz Naumiuk PSC, a muzykę skomponował Emre Sevindik.

Producentami filmu są Wild Mouse Production, Film Produkcja, Iris Productions, Film and Music Entertainment Ltd. Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Film Fund Luxembourg, UK Global Screen Fund. Koproducentami "Zima pod znakiem Wrony" są WFDiF, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telewizja Polska S.A. i Silesia Film.

Dystrybutorem filmu jest Dystrybucja Kinowa TVP. Premiera kinowa zaplanowana jest na 20 lutego 2026 roku.