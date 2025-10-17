"Everest": nie do wiary, że ta historia wydarzyła się naprawdę!

Film "Everest" opowiada o jednej z najtragiczniejszych w historii wypraw na Mount Everest. Wszystko działo się w maju 1996 r., kiedy jednego dnia w śniegach Mount Everestu zginęło 15 wspinaczy. Doświadczeni himalaiści Rob Hall (Jason Clarke) i Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) prowadzą dwie rywalizujące ekspedycje na Mount Everest, najwyższy szczyt świata. Wyprawa staje się niebezpieczna, kiedy wspinacze muszą stawić czoło jednej z najbardziej gwałtownych zamieci w dziejach góry. W obliczu wyjątkowo trudnych warunków, w stanie skrajnego wyczerpania sił i ducha, zostają poddani najtrudniejszemu testowi w walce o przetrwanie w tym mrożącym krew w żyłach, emocjonującym thrillerze opartym na prawdziwej historii.

Reżyserią zajął się Baltasar Kormákur, a w obsadzie znaleźli się m.in. Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Keira Knightley i Robin Wright. Film odniósł spory sukces finansowy, zarabiając ponad 200 milionów dolarów. Co ciekawe, budżet "Everest" wyniósł 55 milionów dolarów.

Widzowie docenili film przede wszystkim za realistyczne i autentyczne przedstawienie ekstremalnych warunków panujących na najwyższej górze świata. Duże uznanie zdobyła również wciągająca fabuła oparta na prawdziwych wydarzeniach katastrofy z 1996 roku.

"Everest" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Everest" zostanie dzisiaj, 17 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:00.

