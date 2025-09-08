Polsat pokaże dziś arcydzieło kina akcji. Brawurowe sceny wbijają w fotel

"Niezniszczalni": brawurowy film akcji

Kiedy Sylvester Stallone rozpoczął pisanie scenariusza (zawsze pisze ręcznie, nie korzysta z maszyny do pisania ani z komputera), planował, że "Niezniszczalni" będą zapierającym dech w piersi filmem akcji. Przejmującym, bogatym w treść, o fabule, która nie pozostawi widza obojętnym.

Planował stworzyć obraz o ludziach, który choć stracili kontakt z rzeczywistością, żyją zgodnie z pewnym, określonym kodeksem postępowania. Nie mają rodzin, ich życie osobiste to pasmo klęsk, mogą polegać jedynie na sobie. Stallone chciał, by widz miał możliwość zajrzenia w głąb serc tych ludzi. Przy tworzeniu fabuły inspirowały go takie klasyki jak "Parszywa dwunastka" i "Psy wojny" - filmy o wiarygodnej fabule, w których występowali prawdziwi mężczyźni, prowadzący bezpośrednią walkę z wrogiem.

Doświadczony przez życie Barney Ross (Sylvester Stallone) dowodzi grupą najemników specjalizujących się w misjach, których inni nie mają odwagi podjąć. Oprócz niego w skład ekipy wchodzą: Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Hale Caesar (Terry Crews) i Toll Road (Randy Couture). Po jednej z akcji od grupy zostaje odsunięty nieprzewidywalny Gunner Jensen (Dolph Lundgren). Skuszeni dużymi pieniędzmi najemnicy przyjmują zlecenie od enigmatycznego "Kościelnego" (Bruce Willis). Mają obalić generała Garzę (David Zayas), który sprawuje rządy na niewielkiej południowoamerykańskiej wyspie.

"Niezniszczalni" dziś w telewizji. O której i gdzie emisja?

Film "Niezniszczalni" zostanie wyemitowany już dziś, 8.09, o godzinie 20:40 w Polsacie.

