Polacy zobaczą dziś widowiskowe arcydzieło. Rzadko pojawia się w telewizji
Już dziś w telewizji będzie można obejrzeć kostiumowe widowisko, inspirowane japońską legendą o czterdziestu siedmiu roninach. Historia skupia się na upadłym wojowniku, który staje do walki ze skorumpowanym władcą, aby pomścić zniesławionego mistrza. Gdzie i o której zaplanowano emisję filmu?
Komandor Raiden (Clive Owen) jest zaskoczony, gdy starzejący się arystokrata Bartok (Morgan Freeman) czyni go spadkobiercą swojego królestwa, należącego do wielkiego imperium, którym zarządza przekupny i okrutny cesarski minister, Geza Mott (Aksel Hennie).
Za przeciwstawienie się Mottowi Bartok zostaje upokorzony, a jego elitarne wojska - rozproszone. Obawiając się zemsty, Mott każe śledzić wiernego Bartokowi dowódcę, Raidena, a jednocześnie zwiększa liczebność chroniących go oddziałów i wzmacnia system zabezpieczeń. Dopiero po roku, kiedy nabiera pewności, że Raiden, który publicznie upija się od czasu śmierci Bartoka i stoczył się na dno, zaprzestaje jego obserwacji. Na to tylko czekał Raiden i jego rycerze, którzy poświęcili wszystko, by stworzyć iluzję swego upadku, a potajemnie prowadzili zakrojone na szeroką skalę przygotowania do zrealizowania misternego planu brawurowego ataku i zemsty.
Za reżyserię filmu odpowiada Kazuaki Kiriya, natomiast scenariuszem zajął się duet Michael Konyves i Dove Sussman.
Film "Ostatni rycerze" będzie można zobaczyć już dziś, 28 listopada o 22:00 w Czwórce.
