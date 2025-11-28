"Ostatni rycerze": kostiumowe kino akcji. O czym opowiada film?

Komandor Raiden (Clive Owen) jest zaskoczony, gdy starzejący się arystokrata Bartok (Morgan Freeman) czyni go spadkobiercą swojego królestwa, należącego do wielkiego imperium, którym zarządza przekupny i okrutny cesarski minister, Geza Mott (Aksel Hennie).

Za przeciwstawienie się Mottowi Bartok zostaje upokorzony, a jego elitarne wojska - rozproszone. Obawiając się zemsty, Mott każe śledzić wiernego Bartokowi dowódcę, Raidena, a jednocześnie zwiększa liczebność chroniących go oddziałów i wzmacnia system zabezpieczeń. Dopiero po roku, kiedy nabiera pewności, że Raiden, który publicznie upija się od czasu śmierci Bartoka i stoczył się na dno, zaprzestaje jego obserwacji. Na to tylko czekał Raiden i jego rycerze, którzy poświęcili wszystko, by stworzyć iluzję swego upadku, a potajemnie prowadzili zakrojone na szeroką skalę przygotowania do zrealizowania misternego planu brawurowego ataku i zemsty.

Za reżyserię filmu odpowiada Kazuaki Kiriya, natomiast scenariuszem zajął się duet Michael Konyves i Dove Sussman.

"Ostatni rycerze" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Ostatni rycerze" będzie można zobaczyć już dziś, 28 listopada o 22:00 w Czwórce.

