O tym, że Keanu Reeves jest w związku z artystką sztuk wizualnych, Alexandrą Grant, świat dowiedział się w 2019 roku. W 2020 roku media obiegła informacja o zaręczynach. Chociaż para woli zachować swoje życie prywatne dla siebie, raz na jakiś czas Reeves dzieli się szczegółami ze związku i chętnie pozuje z partnerką na wydarzenia branżowych.

Alexandra Grant odwiedziła Polskę

W Warszawie do 12 stycznia można podziwiać wystawę "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń" w Muzeum Literatury. Grant w ostatnim czasie współpracowała także z dyrektorem Teatru Polskiego, Michałem Zadarą. Ukochana Keanu Reeves z tej okazji odwiedziła najpierw Warszawę, później Wrocław, a wrażeniami z podróży podzieliła się na Instagramie.

"Dwa tygodnie temu we Wrocławiu rozpoczęliśmy żartobliwy projekt malarski podczas premiery 'Prawdziwej historii' Olgi Tokarczuk. Dwie krótkie opowieści – 'Prawdziwa historia' – są interpretowane przez niezwykłą obsadę w reżyserii Michała Zadary" - napisała.

Okazuje się, że Alexandra Grant ma polskie korzenie, a nasz kraj odwiedziła razem z mamą. Pradziadek artystki pochodził z Nowej Rudy, dlatego panie postanowiły wybrać się i w tamte strony.

"Odnalazłyśmy tam nie tylko głębokie więzi z jej - i moimi! - śląskimi korzeniami, ale też najlepsze lody, jakie w życiu jadłam" - podzieliła się Grant. "Mama zabrała ze sobą stare rodzinne fotografie, które odziedziczyła (jej rodzina wyemigrowała do Kalifornii), więc mogłyśmy odnaleźć budynki i kościół z rodzinnych opowieści. To było niesamowite zobaczyć te miejsca i spotkać życzliwych ludzi, którzy je tworzą. Nie mogę się doczekać powrotu do tego wyjątkowego zakątka" - czytamy na jej instagramowym koncie.

