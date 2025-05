Polacy pójdą dziś późno spać. Polsat pokaże hit z plejadą gwiazd

"Niepamięć" (2013) to niezwykła produkcja science fiction, która przenosi widzów do 2077 roku. To mroczne czasy, w których Ziemia nie jest już być przestrzenią zdatną do życia, a ludzkość zmuszona jest do ewakuacji na inne planety. Trzymająca w napięciu produkcja z udziałem takich gwiazd, jak Tom Cruise czy Morgan Freeman zostanie pokazana w piątkowy wieczór w Polsacie! Przygotujcie się interesujący seans, który długo nie pozwoli wam zmrużyć oka.

