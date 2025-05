Nowy zwiastun "Supermana" sprawi, że uwierzycie, iż człowiek może latać

W zwiastunie widzimy między innymi Supermana (David Corenswet) rozmawiającego z Jonathanem Kentem (Pruitt Taylor Vince), swoim przybranym ojcem. "Twoje wybory, twoje działania, to one sprawiają, że jesteś tym, kim jesteś" - słyszy od niego ostatni syn planety Krypton.

Główną część zapowiedzi stanowi natomiast wywiad z superbohaterem przeprowadzany przez jego ukochaną Lois Lane (Rachel Brosnahan). "Występujesz jako reprezentant Stanów Zjednoczonych, co wywoła więcej problemów na całym świecie" - mówi dziennikarka. "Reprezentuję tylko siebie i niosłem pomoc" - słyszy w odpowiedzi.

Reklama

Wideo "Superman" - Oficjalny zwiastun #3 PL

W końcu widzimy, jak Krypto superpies samodzielnie broni Fortecy Samotności, tajnej bazy Supermana na Arktyce, w której przetrzymuje on pamiątki związane z planetą Krypton.

"Superman". Film przepełniony empatią i miłością

"W 2018 roku zaproponowano mi reżyserię 'Supermana' po raz pierwszy, a mi wydawało się to takie fajne, a zarazem takie trudne. Powiedziano mi, że mogę też zrobić 'Legion samobójców: The Suicide Squad', a ja poszedłem na łatwiznę. To był film z kategorią wiekową R opowiadający o bandzie superbohaterów-łajdaków" - wspominał James Gunn w kwietniu 2025 roku podczas CinemaConu w Las Vegas.

"Niemniej, pomysł [na film o Supermanie] został ze mną, a ja ciągle o nim myślałem. Jak można wziąć taką postać, dla wielu staromodną, która miała tyle wcieleń w ostatnich latach... Jak przedstawić ją współczesnej widowni? I pewnego dnia coś mnie uderzyło. Chciałem pokazać historię, która będzie całkowicie ludzka, całkowicie fantastyczna" - kontynuował reżyser i szef DC Studios.

"To film, który celebruje empatię i miłość między ludźmi. Chcę, żeby ludzie mieli to magiczne uczucie po seansie, gdy kochają osobę, z którą przyszli, trochę bardziej niż przed zobaczeniem filmu" - zakończył.

"Superman". Premiera już za niecałe dwa miesiące

"Superman" wejdzie do kin 11 lipca 2025 roku. Będzie pierwszą odsłoną nowego kinowego uniwersum DC. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Gunn zdradził w przeszłości, że jedną z głównych inspiracji był dla niego komiks "All-Star Superman" Granta Morrisona i Franka Quitelya.

Dodał także, że nie będzie to geneza superbohatera. Bardziej interesuje go pogodzenie dziedzictwa planety Krypton z ziemskim wychowaniem Kal-Ela. "[Superman] jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia. Reprezentuje dobro w świecie, w którym uchodzi ono za przestarzałe" - mówił Gunn w styczniu 2023 roku.

W filmie wystąpią David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Terence Rosemore (Otis), María Gabriela de Faría (The Engineer), Edi Gathegi (Mr. Terrific), Isabela Merced (Hawkgirl), Anthony Carrigan (Metamorpho), Nathan Fillion (Guy Gardner), Sean Gunn (Maxwell Lord), Wendell Pierce (Perry White), Pruitt Taylor Vince (Jonathan Kent), Neva Howell (Martha Kent) i Milly Alcock (Supergirl). I Krypto, superpies.