Polacy dzisiaj nie zasną. Polsat pokaże sceny, które zapierają dech

"Baby Driver" to jeden z najbardziej brawurowych i widowiskowych filmów ostatniej dekady. Reżyser Edgar Wright czekał ponad 20 lat, by móc w autentyczny sposób zrealizować swoją wymarzoną wizję. Fabuła skupia się na losach młodego kierowcy, który próbuje uwolnić się od przeszłości kryminalnej. Polscy widzowie mogą obejrzeć tę produkcję dziś w telewizji.

Kadr z filmu "Baby Driver"
Kadr z filmu "Baby Driver"imdb.com

"Baby Driver" to film z 2017 roku w reżyserii Edgara Wrighta, który łączy akcję z perfekcyjnie dobraną ścieżką dźwiękową.

"Baby Driver": zapierające dech wyścigi i gwiazdorska obsada

Ansel Elgort występuje w roli młodego kierowcy, próbującego uciec od kryminalnej przeszłości. Mężczyzna cierpi na szumy uszne, więc niemal w każdym momencie słucha muzyki, która pomaga mu się skupić. W pewnym momencie decyduje się zerwać ze światem przestępczym. U boku Elgorta występują: Lily James, Kevin Spacey, Jon Hamm, Jamie Foxx, Eiza González czy Flea (basista grupy Red Hot Chilli Peppers).

Edgar Wright wpadł na pomysł na fabułę "Baby Driver" podczas montażu swojego debiutanckiego filmu, niskobudżetowej komedii "A Fistful of Fingers" z 1995 roku. Dopiero ponad 20 lat później mógł go zrealizować. Co ciekawe, film prawie nie używał efektów CGI w scenach pościgów, nadając im autentyczności.

Zaskakujące zwroty akcji i intensywne pościgi samochodowe sprawiają, że "Baby Driver" to produkcja jedyna w swoim rodzaju. Ponadto film powszechnie chwalono za wspaniały soundtrack, w którym znalazły się utwory takich artystów jak Queen, The Beach Boys czy Simon & Garfunkel.

"Baby Driver" otrzymał trzy nominacje do Oscara - za najlepszy montaż (Jonathan Amos, Paul Machliss), dźwięk (Julian Slater, Mary H. Ellis, Tim Cavagin) i montaż dźwięku (Julian Slater).

"Baby Driver" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Baby Driver" zostanie wyemitowany w sobotę, 24 stycznia 2026 roku o godzinie 22:55 na antenie Polsatu.

