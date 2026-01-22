"Zemsta" to komedia traktująca o tym, że warto zawalczyć o siebie, nawet jeśli jest się nieidealną i pogubioną. Główna bohaterka filmu szybko dowiaduje się, że w pełnym absurdów świecie najwierniejszym sojusznikiem jest kobieca solidarność, a najlepszą bronią - humor.

"Zemsta": Fabuła filmu

Agata, 28-latka z warszawskiej Pragi, jednego dnia traci pracę i ukochanego Jerzego. Gdy wydaje się, że gorzej być nie może, do drzwi bohaterki puka żona jej kochanka.

Zamiast urządzić awanturę, składa jej propozycję. Tak rodzi się nieoczywisty sojusz dwóch kobiet, które łączy wspólny cel: sprawić, by Jerzy poczuł się tak samo zdradzony, upokorzony i bezbronny, jak one. Realizacja planu szybko wymyka się spod kontroli.

"Zemsta" to ciąg absurdalnych sytuacji, pomyłek i nieprzewidzianych konsekwencji, które zmuszają Agatę do zmierzenia się nie tylko z Jerzym, lecz także z własnymi lękami, pragnieniami i głęboko zakorzenionymi przekonaniami na swój temat. Choć bohaterki dzieli wiek, doświadczenie i charakter, stopniowo budują między sobą więź opartą na solidarności, wsparciu i wspólnym przeżywaniu triumfów i klęsk.

Oprócz Izabeli Kuny, Vanessy Aleksander i Michała Żebrowskiego w filmie występują również: Zuzanna Lit, Stanisław Linowski, Julia Pośnik oraz Dawid Ptak.

Za kamerą stanęła Kalina Alabrudzińska ("Nic nie ginie", "Teściowie 2"), która przeniosła na ekran tekst Hanki Węsierskiej i Agaty Winnickiej.

Premiera "Zemsty" na Netfliksie planowana jest na drugą połową 2026 roku.