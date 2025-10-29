"Chłopaki nie płaczą": kultowa polska komedia bawi widzów od 25 lat

"Chłopaki nie płaczą" to kultowa komedia gangsterska z 2000 roku. Głównym bohaterem filmu jest grany przez Macieja Stuhra Kuba Brenner - młody, dobrze zapowiadający się skrzypek, który w wyniku splotu wyjątkowo niekorzystnych wydarzeń zostaje wciągnięty w gangsterskie porachunki. Kuba trafia w ręce mafiosa Freda (Cezary Pazura), który myśli, że chłopak jest zamieszany w nieudany interes. W tle przewija się także postać nieudolnego gangstera Gruchy (Mirosław Zbrojewicz) oraz jego ekscentrycznego szefa "Bosy" (Bohdan Łazuka).

Reklama

Produkcja z pewnością nie podbiłaby serc tak wielu widzów gdyby nie interesujący bohaterowie, trafne obserwacje rzeczywistości, błyskotliwe dialogi i pomysłowa fabuła. Film w reżyserii Olafa Lubaszenko stał się ikoną polskiej popkultury, a jego cytaty weszły do codziennego języka. Co ciekawe, nie wszyscy przypuszczali, że osiągnie tak wielki sukces.

"W ogóle nie przypuszczałem, że ten film osiągnie taki sukces. Nikt wtedy nie myślał, że to będzie film epokowy. A tu nadal się go ogląda, a nowe pokolenia dalej cytują nasze teksty. [...] Scena z różowym sweterkiem Gruchy, stała się prawdziwym hitem. Do tej pory jest tak, że jak mnie jakiś fan filmu spotyka, to pyta się o ten sweterek. A jego już mole dawno zjadły!" - mówił w 2020 roku w wywiadzie dla Faktu odtwórca postaci Gruchy, Mirosław Zbrojewicz.

"Chłopaki nie płaczą" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja filmu?

Film "Chłopaki nie płaczą" zostanie wyemitowany dzisiaj, 29 października o godz. 22:00 na antenie Polsatu.

Zobacz też:

Reżyserowi filmu o Springsteenie spłonął dom, a on został na planie i kręcił dalej