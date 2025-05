W rozmowie z Empire James Cameron wyznał, że Saldana rozwija skrzydła w nowej produkcji i najnowszej części, wszystko, co zobaczymy "wykracza to daleko poza to, co widzieliśmy wcześniej".

Trzecia część franczyzy ma skupić się na rodzinie Jake'a i Neytiri, gdy stają w obliczu nowych wyzwań, spotykając "Ludzi Popiołów", klan Na'vi skupiający się na ogniu, który zmaga się z żalem po śmierci Neteyam. Przywódczynią klanu jest Varang — w tej roli Oona Chaplin.

James Cameron zapowiada:



"To szalona przygoda i uczta dla oczu, ale z wysoką stawką emocjonalną, większą niż kiedykolwiek wcześniej. To będzie czas pełen wyzwań dla wszystkich postaci, które znacie i kochacie".

Nie zabraknie też nowych bohaterów, także tych wzbudzających skrajne emocje. W obsadzie znaleźli się Sam Worthington jako Jake Sully, Sigourney Weaver jako Kiri, Stephen Lang, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco i Jermaine Clement.

Najnowsza produkcja ma być nieco dłuższa od poprzedniej części: "Istota wody" trwała 3 godziny i 12 minut. Według zapowiedzi trafi do kin 19 grudnia 2025 roku.

Film, który zrewolucjonizował kino

"Avatar", film Jamesa Camerona, zrewolucjonizował światowe kino, gdy zadebiutował w 2009 roku. Jako jedna z najbardziej kasowych produkcji w historii kina, utrzymywał widzów w napięciu odnośnie kontynuacji. Przez lata fani zastanawiali się, czy sequel kiedykolwiek ujrzy światło dzienne.

Wreszcie, na koniec 2022 roku, "Avatar: Istota wody" pojawił się w kinach, niemal dorównując sukcesowi swojego poprzednika i plasując się w czołówce trzech najbardziej dochodowych filmów wszech czasów, generując przychód przekraczający 2,3 miliarda dolarów.