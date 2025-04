To będzie największy hit 2025 roku. Pierwsze reakcje mówią wszystko

"Avatar: Ogień i popiół": kolejny sukces Camerona?

Podczas CinemaCon Disney zaprezentował pierwszą zapowiedź trzecią część widowiska Jamesa Camerona. "Avatar: Ogień i popiół" zadebiutuje dopiero 19 grudnia 2025 roku, ale już po pierwszych reakcjach można sądzić, że będzie jednym z najchętniej oglądanych produkcji. Reakcje publiczności podczas CinemaCon były entuzjastyczne.

Na scenie wystąpiła tegoroczna laureatka Oscara Zoe Saldana - w zastępstwie Camerona, który obecnie przebywa w Nowej Zelandii i kończy prace nad filmem.

Reklama

Nowy film przedstawi kolejne losy Neytiri i Jake’a oraz wprowadzi dwa nowe klany. Sam film ma trwać ponad trzy godziny.

"Jest świetny" - opowiadał Cameron o "Avatar: Ogień i popiół" James Cameron na łamach The Hollywood Reporter. "Pokazałem go kilku wybranym osobom i okazuje się, że jest to najbardziej emocjonalna część, a kto wie - może najlepsza z wszystkich trzech. Przekonamy się, ale mam dobre przeczucia. Aktorsko jest świetnie. Chwytające ze serce w najlepszy znaczeniu".

Dwie pierwsze części pobiły rekordy oglądalności. Pierwszy film, który na ekrany trafił w 2009 roku zarobił na całym świecie prawie 3 miliardy dolarów. "Avatar: Istota wody" ma na koncie 2,3 miliarda dolarów.

"Avatar: Istota wody": druga część odniosła ogromny sukces

"Avatar: Istota wody" trafił do kin 16 grudnia 2022 i stał się trzecim najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów, osiągając łączny przychód ze światowych kin w wysokości prawie 2,32 miliardów dolarów. Nominowany do Oscara w aż dziewięciu kategoriach, w tym za najlepszy film, ustanowił również nowy standard dla efektów wizualnych.

Zobacz też: "Superman" na długim zwiastunie. Szykuje się widowisko z ogromnym sercem