Przyszłoroczna gala wręczenia statuetek Akademii, która odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood, transmitowana będzie na żywo przez telewizję ABC do ponad 200 krajów na całym świecie.

Lista nominowanych do przyszłorocznych Oscarów filmów zostanie ogłoszona 24 stycznia 2023.

Oscary 2022 najbardziej kontrowersyjne w historii

Choć ceremonia wręczenia Oscarów uznawana jest za najważniejsze wydarzenie w branży filmowej, w tym roku dyskusje wokół gali nie koncentrowały się na laureatach - zdominował je incydent z udziałem Willa Smitha i Chrisa Rocka. Gwiazdor "Facetów w czerni" wywołał ogromne poruszenie, gdy w reakcji na kontrowersyjny żart jednego z prezenterów wszedł na scenę i bezpardonowo go spoliczkował. Rock ośmielił się bowiem po raz kolejny publicznie zakpić z żony Smitha, Jady Pinkett Smith, nawiązując w swoim dowcipie do jej ogolonej na łyso głowy.

Zrobił to, mimo że aktorka kilkakrotnie opowiadała w wywiadach, że odważna fryzura nie jest kaprysem, lecz efektem choroby - cierpi ona na łysienie plackowate. Zrobił to, choć powszechnie wiadomo, że osoby z tą przypadłością nie powinny być poddawane stresującym sytuacjom, gdyż powoduje to rozwój choroby. A publiczne żarty trudno uznać za sytuację komfortową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skandal na oscarowej gali. Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka © 2022 Associated Press

Jak uratować Oscary?

Tegoroczne Oscary oglądało 16,6 milionów widzów. To o 58% lepszy wynik od rekordowo niskiej oglądalności w 2021 roku, kiedy widownia spadła do 10,4 mln widzów, podczas gdy w 2020 r. - wygrana "Parasite" Bonga Joon-ho - wynosiła 23,6 mln widzów.

W 2019 r. - po tym, jak z roli prowadzącego galę oscarową zrezygnował oskarżony o homofobię komik Kevin Hart - decyzją Akademii po raz pierwszy od 30 lat ceremonia odbyła się bez gospodarza ani gospodyni. W 2020 r. postanowiono powtórzyć tę formułę. Jak argumentowali wówczas członkowie Akademii, uroczystość bazującą na "osobowościach sław wręczających nagrody" oglądało 30 mln widzów w Stanach Zjednoczonych, co oznaczało "nieznaczny wzrost oglądalności" w porównaniu z rokiem 2018.

Także w 2021 roku ceremonia wręczenia Oscarów nie miała prowadzącego. W roli prezenterów wręczających nagrody wystąpili m.in. Bong Joon-ho, Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Laura Dern, Reese Witherspoon, Halle Berry, Regina King i Brad Pitt. Z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń część artystyczną zaprezentowano w Dolby Theatre, a nominowani oraz prezenterzy poszczególnych kategorii zgromadzili się na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles. Ze względu na tych nominowanych, którzy nie mogli przyjechać do Stanów Zjednoczonych, część uroczystości odbyła się poza granicami kraju.

W 2022 roku gospodyniami Oscarów był tercet: Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Syke. "W tym roku Akademia zatrudniła trzy kobiety, co wychodzi taniej, niż zatrudnienie jednego mężczyzny" - zażartowała Amy Schumer .

