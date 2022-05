Uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Juliuszowi Machulskiemu podjęła Rada Miasta pod koniec stycznia tego roku.

"Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublin jest wyrazem wdzięczności dla zasług Juliusza Machulskiego związanych z budowaniem prestiżu i wzmacnianiem pozycji Lublina jako rozpoznawalnego ośrodka kulturalnego w Polsce" - zaznaczył w piątek prezydent Lublina Krzysztof Żuk podczas uroczystości w Teatrze Starym w Lublinie.

Julisz Machulski: Związki z Lublinem

Przypomniał, że reżyser związany jest z Lublinem od dzieciństwa. Jego rodzice Halina i Jan Machulscy występowali w Teatrze im. Juliusza Osterwy, zaś ojciec również na deskach Teatru Andersena. "Jak podkreśla sam Juliusz Machulski, w dużej mierze ukształtował się artystycznie właśnie w Lublinie" - dodał prezydent. W 2014 roku odbyła się prapremiera sztuki "Machia" Machulskiego napisanej specjalnie na zamówienie Teatru Starego w Lublinie. Zaś w 2017 r. reżyser w sposób szczególny włączył się w obchody 700-lecia Lublina, przygotowując z tej okazji film "Volta". "Bohaterem w +Volcie+ jest Lublin i bohaterem wielu działań Juliusza Machulskiego jest właśnie nasze miasto i jego mieszkańcy" - zwrócił uwagę Żuk.

Laudację podczas uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublin Juliuszowi Machulskiego wygłosił prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski. Jak podkreślił, ich znajomość trwa od 48 lat, kiedy poznali się na egzaminach do łódzkiej szkoły filmowej.

"Chcieliśmy robić kino gatunkowe - dla widzów, stąd też wzięły się jego sukcesy. Zrobił +Vabank+, +Seksmisję+, "Vabank II". To był fenomen. To były filmy, które pobiły wszelkie rekordy popularności, a krytyka okrzyknęła go cudownym dzieckiem kina. Od początku wywracał polskie kino do góry nogami. Krytycy patrzyli ze zdumieniem, a widzowie biegli po bilety" - podkreślił Bromski.

Juliusz Machulski wspominał swoje dzieciństwo na osiedlu ZOR "Zachód" przy Al. Racławickich w Lublinie, gdzie mieszkał w rodzicami, pierwsze seanse w kinie, wizyty w popularnych kawiarniach. "Mam takie fragmenciki tego miasta, które mi się bardzo ciepło kojarzą na sercu" - powiedział reżyser, dziękując za nadanie tytułu.

Miasto Lublin posiada już obecnie 18 Honorowych Obywateli, w tym gronie znajdują się między innymi: dr Wanda Półtawska, Julia Hartwig, Rita Gombrowicz, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prof. Norman Davies, ks. arcybiskup Bolesław Pylak, św. Jan Paweł II, ks. infułat Grzegorz Pawłowski, o. Ludwik Wiśniewski.

