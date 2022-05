Angielscy fani poczucia humoru Chrisa Rocka mogli się nim napawać w czwartek w Royal Albert Hall w Londynie. Wtedy to 57-letni komik pozwolił sobie na minikomentarz dotyczący konsekwencji marcowego starcia na scenie z aktorem. Jak informuje brytyjski serwis The Telegraph, satyryk miał powiedzieć, że: "u niego wszystko w porządku, jeśli ktoś się zastanawiał".

Chris Rock komentuje

"Odzyskałem większość mojego słuchu" - dodał kpiąco, puentując, że opowie o tym wszystkim w pewnym momencie na... Netfliksie . Dlaczego nie zrobił tego chociażby podczas czwartkowego występu? I na to Chris Rock miał gotową odpowiedź.

"Bilety były drogie. Ale nie aż tak drogie" - odrzekł, powodując lawinę spekulacji, ile zaproponował mu streamingowy gigant za relację "z pierwszej ręki".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skandal na oscarowej gali. Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka © 2022 Associated Press

Oscary 2022: Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka

W czasie oscarowej gali w Dolby Theatre doszło do zaskakującego incydentu. Gdy prowadzący Chris Rock zażartował z łysej głowy Jady Pinkett-Smith , jej mąż Will Smith wyszedł na scenę i go spoliczkował. Krótko po tym zdarzeniu transmisja została przerwana. Smith otrzymał tego wieczoru Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy za tytułową rolę w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina".

Wideo "King Richard: Zwycięska rodzina" [trailer 2]

Przypomnijmy, że komik odniósł się do wyglądu aktorki, stwierdzając, że mogłaby wystąpić w drugiej części "G.I. Jane" (w oryginalnym filmie z 1997 roku Demi Moore występuje z ogoloną głową). Dla jej męża było to zbyt wiele. Gwiazdor filmu "King Richard: Zwycięska rodzina" wówczas wstał i go spoliczkował. "Nie mów tak o mojej żonie" - krzyczał wzburzony Smith. "To najlepszy wieczór w historii telewizji" - kontynuował niezrażony Rock.



Jada Pinkett Smith na niewybredny żart prowadzącego zareagowała zniesmaczoną miną. Przypomnijmy, że gwiazda cierpi na chorobę autoimmunologiczną zwaną alopecją. Atakuje ona mieszki włosowe, co powoduje wypadanie włosów, a w konsekwencji całkowite łysienie. O swoim schorzeniu opowiadała publicznie.

