" Wszystko wszędzie naraz " zdobyło aż siedem Oscarów, w tym najważniejszą statuetkę - dla najlepszego filmu. Akademia nagrodziła go też w kategoriach: "najlepsza reżyseria (Daniel Scheinert, Daniel Kwan), "najlepszy scenariusz oryginalny" (Daniel Scheinert, Daniel Kwan), "najlepsza aktorka" (Michelle Yeoh), "najlepsza aktora drugoplanowa" (Jamie Lee Curtis), "najlepszy aktor drugoplanowy" (Ke Huy Quan) i "najlepszy montaż" (Paul Rodgers).

"Chciałem zadedykować tę nagrodę mojej mamie, która nie stłamsiła mojej kreatywności" - powiedział Daniel Scheinert. "Reżyser nie jest reżyserem bez obsady i ekipy. Geniusz nie jest nigdy odosobniony, to kolektywny wysiłek (...) Każdy ma w sobie geniusz, który czeka, by się ujawnić. Trzeba tylko spotkać odpowiednich ludzi" - dodał Daniel Kwan. "To nie jest normalne, co się tutaj dzieje, to jakieś szaleństwo" - podsumował.

"Kiedyś dwaj mężczyźni nie mogliby opiekować się Oscarem. Cieszę się, że zaszliśmy tak daleko" - skomentował prowadzący galę Jimmy Kimmel.



Aż trzy z czterech aktorskich Oscarów trafiły do gwiazd "Wszystko wszędzie naraz".

Oscar dla najlepszej aktorki powędrował do Michelle Yeoh, która stała się pierwszą azjatycką aktorka w historii, nagrodzoną w tej kategorii. "Chciałabym zadedykować tego Oscara mojej mamie i wszystkim mamom na świcie. One są prawdziwymi superbohaterkami. Bez nich nikogo z nas by tu nie było - powiedziała, dodając, że zabiera Oscara do rodzinnej Malezji.

Oscar dla najlepszego aktora drugoplanowego powędrował do Ke Huya Quana, który nie potrafił powstrzymać łez wzruszenia. "Moja mama ma 84 lata i właśnie ogląda mnie w domu. Mamo, właśnie wygrałem Oscara" - powiedział Quan. Laureat Oscara podkreślił, że do USA przybył na łodzi i spędził rok w obozie dla uchodźców. "Mówią, że takie historie wydarzają się tylko w filmach. Mnie przytrafiła się naprawdę. To mój Amerykański Sen (...) Pamiętajcie, żeby wierzyć w swoje marzenia" - powiedział laureat.

Statuetka w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa powędrowała do Jamie Lee Curtis, dla której jest to pierwszy Oscar w karierze. "Wygląda, jakbym stała tu sama, ale to nieprawda" - powiedziała wyraźnie wzruszona laureatka, dziękując twórcom filmu "Wszystko wszędzie naraz". "Właśnie zdobyliśmy Oscara. Wygraliśmy go wspólnie" - podkreśliła.

Laureaci Oscarów 2023:

Najlepszy film: "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepsza aktorka: Michelle Yeoh ("Wszystko wszędzie naraz")

Najlepszy aktor: Brendan Fraser: "Wieloryb"

Najlepsza reżyseria: Daniel Kwan, Daniel Scheinert ("Wszystko wszędzie naraz")

Najlepszy scenariusz oryginalny: Daniel Kwan, Daniel Scheinert ("Wszystko wszędzie naraz")

Najlepszy scenariusz adaptowany: Sarah Polley ("Women Talking")

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Jamie Lee Curtis ("Wszystko wszędzie naraz")

Najlepszy aktor drugoplanowy: Ke Huy Quan ("Wszystko wszędzie naraz")

Najlepsze zdjęcia: James Friend ("Na Zachodzie bez zmian")

Najlepsza muzyka: Volker Bertelmann ("Na Zachodzie bez zmian")

Najlepszy montaż: Paul Rodgers ("Wszystko wszędzie naraz")

Najlepsza charakteryzacja: Adrien Morot, Judy Chin Anne Marie Bradley ("Wieloryb")

Najlepsze kostiumy: Ruth Carter ("Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu")

Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz: Christian M. Goldberk (scenografia), Ernestine Hipper (dekoracja wnętrz) - "Na Zachodzie bez zmian"

Najlepszy dźwięk: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon, Mark Taylor ("Top Gun Maverick")

Najlepsza piosenka: "Naatu Naatu" z filmu "RRR (MM. Keeravaani, Chandrabose)

Najlepsze efekty specjalne: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett ("Avatar: Istota wody")

Najlepszy film zagraniczny: "Na Zachodzie bez zmian" (Niemcy)

Najlepsza pełnometrażowa animacja: "Guilermo del Toro: Pinokio"

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "Chłopiec, kret, lis i koń" (Charliego Mackesy, Matthew Freud)

Najlepszy pełnometrażowy dokument: "Nawalny" (reż. Daniel Roher)

Najlepszy krótkometrażowy dokument: "The Elephant Whisperers" (reż. Kartiki Gonsalves, Guneet Monga)

Najlepszy film krótkometrażowy: "Irlandzkie pożegnanie" (reż. Tom Berkeley, Ross White)