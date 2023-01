Najwięcej nominacji dla filmu "Wszystko wszędzie naraz" to spora niespodzianka. Mimo iż film Daniela Kwana i Daniela Scheinerta wymieniany był wśród oscarowych pewniaków, to jednak więcej szans na zgarnięcie największej puli nominacji dawano "Fabelmanom" Stevena Spielberga i "Duchom Inisherin" Martina McDonagha.

"Wszystko wszędzie naraz" otrzymał aż 11 nominacji. Obok rywalizacji o miano najlepszego filmu roku, dzieło Kwana i Scheinerta powalczy także w kategoriach: "najlepsza reżyseria", "najlepsza aktorka" (Michelle Yeoh), "najlepsza aktorka drugoplanowa" (Jamie Lee Curtis i Stephanie Hsu), "najlepszy aktor drugoplanowy" (Ke Huy Quan), "najlepszy scenariusz oryginalny" (Daniel Kwan i Daniel Scheinert), "najlepszy montaż" i "najlepsza muzyka", "Najlepsza piosenka ("This Is A Life") i "najlepsze kostiumy".

Główna bohaterka "Wszystko wszędzie naraz" to Evelyn Wang ( Michelle Yeoh ), borykająca się z trudami codzienności mama w wieku średnim, która natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki.

Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę. Dzięki niesamowitym scenom sztuk walki, lekkiemu humorowi w stylu pop oraz przyprawiającym o bicie serca emocjom, to epicki i porywający film, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście.

W obsadzie "Wszystko wszędzie naraz" znaleźli się m.in. Michelle Yeoh ("Wyznania gejszy", "Przyczajony tygrys, ukryty smok"), James Hong ("Łowca androidów", "Chinatown"), Jonathan Ke Quan ("Indiana Jones i Świątynia Zagłady", "Goonies") oraz Jamie Lee Curtis ("Prawdziwe kłamstwa", "Rybka zwana Wandą").

"IO": Film Jerzego skolimowskiego powalczy o Oscara

Nominacje w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy" otrzymał polski kandydat - "IO" Jerzego Skolimowksiego. To pierwsza w karierze produkcja 84-letniego polskiego reżysera, która powalczy o statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej.

"IO" Jerzego Skolimowskiego ma już na koncie Nagrodę Jury na festiwalu w Cannes, Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego kompozytora oraz wyróżnienie dla najlepszego reżysera na festiwalu w Valladolid. Czy do grona tych nagród dołączy Oscar? Okaże się już niebawem.



Rywalami polskiej produkcji w walce o statuetkę Amerykańskiej Akademii w kategorii "najlepszy film międzynarodowy" będą: "Na Zachodzie bez zmian" (Niemcy), "Argentyna, 1985" (Argentyna), "Blisko" (Belgia) oraz "Cicha dziewczyna" (Irlandia).







Nominacje do Oscarów 2023:

Najlepszy film:

"Fabelmanowie"

"Duchy Inisherin"



"Top Gun: Maverick"

"Wszystko wszędzie naraz"



"Tár"



"Elvis"

"Na Zachodzie bez zmian"

"Avatar: Istota wody"

"W trójkącie"

"Women Talking"

Najlepszy reżyser:

Martin McDonagh ("Duchy Inisherin)

Daniel Kwan i Daniel Scheinert ("Wszystko wszędzie naraz")

Steven Spielberg ("Fabelmanowie")

Todd Field ("Tar")

Ruben Ostlund ("W trójkącie")

Najlepsza aktorka:

Cate Blanchett (“Tár")

Ana de Armas (“Blondynka")

Andrea Riseborough (“To Leslie")

Michelle Williams (“Fabelmanowie")

Michelle Yeoh (“Wszystko wszędzie naraz")

Najlepszy aktor:

Austin Butler ("Elvis")

Brendan Fraser ("Wieloryb")

Colin Farrell ("Duchy Inisherin")

Bill Nighy ("Living")

Paul Mesal ("Aftersun")

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Angela Bassett ("Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu")

Kerry Condon ("Duchy Inisherin")

Jamie Lee Curtis ("Wszystko wszędzie naraz")

Hong Chau ("Wieloryb")

Stephanie Hsu ("Wszystko wszędzie naraz")

Najlepszy aktor drugoplanowy:



Brendan Gleeson (“Duchy Inisherin")

Brian Tyree Henry (“Causeway")Judd Hirsch (“Fabelmanowie")

Barry Keoghan (“Duchy Inisherin")

Ke Huy Quan (“Wszystko wszędzie naraz")

Najlepszy scenariusz oryginalny:



"Duchy Inisherin" (Martin McDonagh)

"Wszystko wszędzie naraz" (Daniel Kwan, Daniel Scheinert)

"Fabelsmanowie" (Tony Kushner, Steven Spielberg)

"Tar" (Todd Field)

"W trójkącie" (Ruben Ostlund)

Najlepszy scenariusz adaptowany:

"Na Zachodzie bez zmian"

"Glass Onion: Film z serii na noże’"

"Top Gun Maverick"

"Living"

"Women Talking"

Najlepszy film międzynarodowy:

"Na Zachodzie bez zmian"

"Argentyna, 1985"

"Blisko"

"IO"

Cicha dziewczyna"

Najlepsza pełnometrażowa animacja:

Guilermo del Toro: Pinokio"

"Marcel Muszelka w różowych bucikach"

"Kot w butach: Ostatnie życzenie"

"Morska bestia"

"To nie wypanda"

Najlepszy pełnometrażowy dokument:



Najlepsze zdjęcia:

"Na Zachodzie bez zmian"

"Elvis"

"Imperium światła"

"Tar

"Bardo"

Najlepszy montaż:



Duchy Inisherin"

"Elvis"

"Wszystko wszędzie naraz"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

Najlepsza muzyka:

"Na Zachodzie bez zmian"

"Babilon"

"Duchy Inisherin"

"Wszystko wszędzie naraz"

"Fabelmanowie"

Najlepsza piosenka:

"Applause" z filmu "Tell It like a Woman"

Hold My Hand" z filmu "Top Gun:Maverick"

"Lift Me Up" z filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

"Naatu Naatu" z filmu "RRR"

"This Is A Life" z filmu "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepsze kostiumy:

"Babilon"

"Back Panther"

"Elvis"

"Wszystko wszędzie naraz"

"Pani Harris jedzie do Paryża"

Najlepsza scenografia:

"Na Zachodzie bez zmian"

"Avatar"

"Babilon"

"Elvis"

"Fabelmanowie"

Najlepsza charakteryzacja:

"Na zachodzie bez zmian"

"Batman"

"Czarna pantera: Wakanda w moim sercu"

"Elvis"

"Wieloryb"

Najlepszy dźwięk:

"Na zachodzie bez zmian"

"Avatar: Kształt wody"

"Batman"

"Elvis"

"Top Gun: Marverick"

Najlepsze efekty wizualne:

"Na Zachodzie bez zmian"

"Avatar: Kształt wody"

"Batman"

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

"Top Gun: Maverick"

Najlepszy film krótkometrażowy:

"Irish Goodbye"

"Ivalu"

"Le Pupille"

"Night Rider"

"Red Suitcase"

Najlepsza krótkometrażowa animacja:

"The Boy, The Mole, The Fox and the Horde"

"The Flying Sailor"

"Ice Merchants"

"My Year of Dicks"

“An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It"

Najlepszy krótkometrażowy dokument:

"The Elephant Whisperers"

"Haulout"

"How Do You Measure a Year?"

"The Martha Mitchell Effect"

"Stranger at the Gate"