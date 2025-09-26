"Ultimatum Bourne'a" z 2007 roku to najbardziej dochodowy film z przebojowej serii, zapoczątkowanej "Tożsamościa Bourne'a". Sukces komercyjny towarzyszył artystycznemu. Film otrzymał aż trzy Oscary: za najlepszy dźwięk, najlepszy montaż i najlepszy montaż dźwięku.

"Ultimatum Bourne'a": trzecia część uwielbianej serii. Sensacyjny hit z Mattem Damonem

W trzeciej odsłonie szpiegowskiej sagi Matt Damon powraca w roli Jasona Bourne'a i ponownie stawia czoła agentom CIA, którzy chcą go zgładzić. Po utracie jedynej osoby, jaką kochał, mężczyzna pragnie jedynie zemsty. Potem planuje zniknąć na zawsze i zapomnieć o życiu, które mu skradziono. Wcześniej jednak musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, a droga do celu wiedzie przez Moskwę, Paryż, Madryt, Londyn, Tanger po Nowy Jork, gdzie wszystko się zaczęło i gdzie wszystko musi się skończyć.

Reklama

Kiedy na pierwszej stronie renomowanego londyńskiego dziennika, ukazuje się artykuł spekulujący na jego temat, Bourne znów staje się celem. Dla centrali CIA mężczyzna jest stworzonym za 30 milionów dolarów zagrożeniem, które musi zostać wyeliminowane raz na zawsze. Bourne kontaktuje się z dziennikarzem który ujawnił tę tajemnicę. Do spotkania jednak nie dochodzi, bo Ross ginie z rozkazu szefa londyńskiego oddziału CIA. W poszukiwaniu informacji Bourne udaje się do Madrytu. Ale zamiast "źródła" artykułu Rossa, spotyka Nicky Parsons, agentkę, z którą w przeszłości współpracował...

Poza Mattem Damonem w produkcji zobaczymy również takie gwiazdy, jak: Joan Allen, Scott Glenn, Julia Stiles, David Strathairn czy Paddy Considine.

Zdjęcie Kadr z filmu "Ultimatum Bourne’a" / materiały prasowe

"Ultimatum Bourne'a" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Ultimatum Bourne'a" będzie można zobaczyć już dziś, 26 września o godzinie 22:05 w Czwórce.

Zobacz też:

Nowy "Superman" to dopiero początek! Gunn zapowiada "wielkie połączenie"