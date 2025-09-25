Najnowszy "Superman" to nie tylko nowe spojrzenie na uwielbianego bohatera, ale też świeże otwarcie do uniwersum, które od wielu lat DC starło się stworzyć. Jednak ratunek może być z jednej z najmniej spodziewanych strony - wprost z serialu, w którym otwarcie wyśmiewa się postać w pelerynie.

Peacemaker ma być istotną postacią w kontekście przyszłości tego bohatera. Co mówi James Gunn?

"Superman": doczekamy się nowych crossoverów?

"Superman" rozpoczyna się w momencie, gdy mijają trzy lata od działalności superbohatera. Przez ten czas Lex Luthor (Nicholas Hoult) bacznie go obserwował i zbierał dane, by w końcu zadać decydujący cios przybyszowi z planety Krypton.

Produkcja nie przedstawia genezy bohatera, a starcie pomiędzy kosmicznym pochodzeniem i ziemskim wychowaniem. Jedno jest jednak niezmienne - Clark Kent jest uosobieniem dobra i staje w opozycji do zdegradowanej moralności współczesnego świata.

Peacemaker to całkowicie inna bajka - tytułowy bohater bardzo wierzy w pokój, jednak nie zwraca uwagi, kogo trzeba poświęcić, by go utrzymać. Pierwszy sezon powstał pod bacznym okiem Jamesa Gunna, a obecnie możemy oglądać drugi sezon hitu z Johnem Ceną w roli głównej.

James Gunn zdradził, że niechęć Peacemakera do Supermana będzie miała istotną rolę na dalszych etapach rozwoju uniwersum DC.

"Moment, który wywołuje ogromną reakcję za każdym razem, gdy oglądam film z publicznością, to ujawnienie mojego przyjaciela Johna Ceny jako Peacemakera. A Peacemaker oczywiście nie jest fanem Supermana i to będzie miało duże znaczenie w przyszłości".

Bohater odgrywany przez Cenę pojawia się w filmie, jako jedna z osób krytykujących działania pozaziemskiej istoty. Natomiast w pierwszym sezonie serialu byliśmy świadkami "odwiedzin" kilku postaci znanych z produkcji DC, m.in. Aquamana (Jason Momoa). Reżyser zapowiada, że w finale drugiego sezonu ponownie zobaczymy kilka postaci znanych z popularnych produkcji.

"Dużo się dzieje. Wiele zostaje ujawnione. Wiele konsekwencji" - powiedziała wcześniej Jennifer Holland, grająca Emilię Harcourt.

Pora przygotować się na genialny seansu, który nie pozwoli ani na chwilę oderwać się od ekranów. Czekamy na wielkie połączenie uniwersum!

“Superman": gdzie oglądać?

“Superman" już od kilku dni odstęny jest na platformie HBO Max. W tym samym miejscu można zobaczyć także inne produkcje z uniwersum DC, w także "Peacemakera" - nowe odcinki wydawane są w piątki a finał drugiego sezonu zapowiadany jest na 10 października.