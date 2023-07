"Oppenheimer": Są pierwsze opinie o filmie. Kolejne arcydzieło Nolana?

Matt Maytum z Total Film napisał, że "Oppenheimer" go oszołomił. Zwrócił uwagę na stronę realizacyjną, przede wszystkim zniewalające zdjęcia, a także napięcie, strukturę opowieści i wspaniały występ Cilliana Murphyego w roli głównej. Lindsey Bahr, krytyczka filmowa związana z Associated Press, napisała, że film jest "spektakularnym osiągnięciem". Chwaliła pomysłową narrację oraz występy aktorskie, przede wszystkim Murphy'ego, Emily Blunt, Roberta Downeya Jr. i Matta Damona. Zaznaczyła, że wszyscy członkowie obsady spisali się na medal, nawet jeśli pojawiają się na ekranie tylko na jedną scenę. Reklama Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Oppenheimer" [trailer] materiały prasowe George Ellwood z The Playlist przyznał, że początkowo był sceptyczny, ale emocje po filmie nie opuszczają go długo po seansie. Trzygodzinną projekcję porównuje do najlepszych metraży Martina Scorsese i chwali rolę Blunt. Według Jeremy'ego Mathaia z serwisu Slash Film produkcja jest "zdumiewająca w każdym znaczeniu tego słowa". Uważa także, że to najbardziej śmiała formalnie praca w dorobku Nolana. Dołącza się również do pochwał odnośnie roli Murphy'ego. Film opowiada o procesie stworzenia bomby atomowej przez zespół pod wodzą J. Roberta Oppenheimera. W rolach głównych wystąpili Cillian Muprhy, Emily Blunt, Robert Downy Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Josh Harnett, Casey Affleck, Rami MAlek, Kenneth Branagh, Gary Oldman i Tom Conti. "Oppenheimer" wchodzi do polskich kin 21 lipca 2023 roku. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Napoleon" [trailer] materiały prasowe Reklama