Filmowy portal "Deadline" pisze, że zdjęcia do filmu "Oppenheimer" będą powstawały w kilku różnych miejscach na terenie Stanów Zjednoczonych - w Nowym Meksyku, Kalifornii czy New Jersey.

Premiera filmu zaplanowana została na 21 lipca 2023 roku. Produkcja kosztować ma 100 milionów dolarów i powstanie dla wytwórni Universal. Autorem zdjęć ma być Hoyte Van Hoytema.

"Oppenheimer": Nowy film Christophera Nolana

Christopher Nolan ("Incepcja", "Mroczny Rycerz", "Tenet") nie tylko film reżyseruje, ale napisał też do niego scenariusz. Imponująca jest obsada filmu "Oppenheimer".



Tytułową rolę zagra Cillian Murphy , gwiazdor takich filmów, jak "28 dni później", "Śniadanie na Plutonie", "Wiatr buszujący w jęczmieniu" oraz serialu "Peaky Blinders".

Bohaterem filmu "Oppenheimer" jest fizyk, którego praca w ramach tzw. "Projektu Manhattan" doprowadziła do stworzenia bomby atomowej. Oppenheimer musi zaryzykować zniszczenie świata, by pomóc go ocalić.



Portal "Deadline" przypomina, że film Christophera Nolana pojawi się w kinach na dwa tygodnie przed kolejną rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.



Napisany przez Nolana scenariusz filmu został oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem książki Kaia Birda i Martina J. Sherwina "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" ("Amerykański Prometeusz: Triumf i tragedia J. Roberta Oppenheimera").



W produkcji pojawią się również: Florence Pugh, Robert Downey Jr., Rami Malek, Matt Damon, Emily Blunt, Alden Ehrenreich, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Benny Safdie i Matthew Modine.Właśnie dołączył do niej Kenneth Branagh.

Ujawniono, że Florence Pugh wcieli się w rolę Jean Tatlock, członkini Partii Komunistycznej, która wdała się w romans z Oppenheimerem. Z kolei Benny Safdie wcieli się w rolę naukowca węgierskiego pochodzenia Edwarda Tellera, znanego jako "ojciec amerykańskiej bomby wodorowej".

Nie wiadomo jeszcze, jakie postaci zagrają pozostali aktorzy związani z obsadą filmu "Oppenheimer".

Zdjęcie Cillian Murphy jako J. Robert Oppenheimer - pierwsze zdjęcie z filmu "Oppenheimer" / materiały prasowe

