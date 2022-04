Do 28 kwietnia potrwa w Las Vegas tegoroczna edycja konwentu CinemaCon, jednej z największych imprez światowego przemysłu filmowego. Wśród uczestników wydarzenia znalazła się Olivia Wilde , reżyserka mocno wyczekiwanego przez fanów filmu "Don’t Worry Darling" , w którym główne role zagrali jej obecny chłopak Harry Styles oraz Florence Pugh. Podczas prezentacji filmu wyświetlono oficjalny zwiastun produkcji, która na ekrany kin ma trafić we wrześniu tego roku.

Chwilę później doszło do niespodziewanego zdarzenia. Do przemawiającej na scenie Wilde podeszła kobieta, która wręczyła jej tajemniczą kopertę z napisem "Osobiste i poufne". Jak w rozmowie z "People" relacjonuje jeden z obecnych tam reporterów, gwiazda początkowo sądziła, iż w kopercie znajduje się filmowy scenariusz. "Dobra, rozumiem. Dziękuję" - skwitowała tuż po jej otworzeniu.

"Osobiste i poufne": Czy Jason Sudeikis wiedział o kopercie?

"Variety" donosi, że wręczone aktorce i reżyserce dokumenty dotyczyły współdzielenia opieki nad dziećmi z byłym narzeczonym Jasonem Sudeikisem . Para, która rozstała się pod koniec 2020 roku, wychowuje razem 8-letniego Otisa i 5-letnią Daisy Josephine. "Sporządzono dokumenty w celu ustanowienia jurysdykcji w odniesieniu do dzieci pani Wilde i pana Sudeikisa. Pan Sudeikis nie wiedział, kiedy i gdzie rzeczone dokumenty zostaną dostarczone pani Wilde. Skorzystał z usług firmy obsługującej procesy sądowe. Nigdy nie zgodziłby się, aby wręczenie pisma odbyło się w tak nieodpowiedni i nieprofesjonalny sposób" - zapewnia źródło magazynu.

Poproszony przez "People" o fachową opinię David Glass, adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, przyznaje tymczasem, że brak jakiejkolwiek wiedzy Sudeikisa na temat sposobu doręczenia dokumentów jest "wysoce nieprawdopodobny". "Z każdym ze swoich klientów rozmawiałem o tym, jak i kiedy doręczyć dokumenty sądowe. Zawsze uzyskuje się wszelkie informacje na ten temat, to powszechnie stosowana praktyka. Jeśli zamierzasz posunąć się do tego, aby zrobić to publicznie, w zawstydzający sposób, klient musi to wcześniej zaakceptować. Jako prawnik jesteś bowiem zobowiązany do dzielenia się z nim znakomitą większością informacji dotyczących kolejnych kroków" - objaśnia Glass.

Głos w tej sprawie zabrał już dyrektor zarządzający CinemaCon, Mitch Neuhauser. Jak ogłosił, organizatorzy imprezy dokładają wszelkich starań, by wyjaśnić okoliczności zakłócenia prezentacji Wilde. "W całej historii konwentu nie zdarzył się taki incydent. Nie mieliśmy wcześniej do czynienia z sytuacją, w której nieupoważniona osoba podchodzi pod scenę i zaczepia uczestnika w czasie wygłaszania prezentacji. W związku z tym incydentem ponownie bardzo dokładnie analizujemy nasze procedury bezpieczeństwa. To niedopuszczalne, by nasi goście nie czuli się w pełni bezpiecznie podczas imprezy" - wyjaśnił Neuhauser.

