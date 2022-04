"Don't Worry Darling" to historia rozgrywająca się w Kalifornii lat 50. Główna bohaterka, Alice, grana przez Florence Pugh, poznaje mroczną prawdę na temat swojego pozornie idealnego męża, Jacka - w tej roli Harry Styles . Pierwotnie z postacią Jacka miał się zmierzyć Shia LeBeouf, ale został zwolniony ze względu na niewłaściwe zachowanie na planie.

Stylesa zobaczymy też wkrótce w obrazie "The Policeman", w którym wcieli się w homoseksualnego policjanta, poślubiającego nauczycielkę.

Reklama

Harry Styles: Nigdy wcześniej nie robiłem tego przed kamerą

"Nie wiem, czy któryś z [tych filmów] możesz obejrzeć z rodzicami. chyba będę musiał nakręcić jeszcze jeden" - Styles przyznał w rozmowie z Romanem Kempem z radia Capital FM.

Zapytany przez dziennikarza o to, czy podczas realizacji scen erotycznych wykorzystywana była specjalna piłka, mając utrzymać dystans między aktorami, piosenkarz odparł: "Nie mam takich doświadczeń".

"Wszystko zależy od tego, z kim pracujesz i w jakiej sytuacji się znajdujesz" - dodał Styles. "Miałem to szczęście, że byłem obdarzony zaufaniem przez ludzi, z którymi pracowałem" - uściślił gwiazdor, precyzując, że szczegóły intymnego zbliżenia zostały przed wejściem na plan szczegółowo omówione a realizacja scen erotycznych upłynęła w atmosferze wzajemnego zaufania.

"Nigdy wcześniej nie robiłem tego przed kamerą" - zakończył Styles.

Harry Styles i Olivia Wilde: Nieszablonowy związek

W filmie "Don't Worry Darling" jedną z ról gra też sama Olivia Wilde , która jest przede wszystkim reżyserką i współproducentką tego obrazu a także... życiową partnerką Stylersa.

"Nie tylko dał możliwość wspaniałej Florence Pugh, by to ona była w centrum uwagi, by miała w filmie centralną pozycję jako nasza Alice. Co więcej, tchnął w każdą ze scen wyjątkową, zniuansowaną wrażliwość. (...) Wszedł do naszego zespołu z wdziękiem i skromnością. Każdego dnia zadziwiał nas swym talentem i ciepłem" - wychwala Harry'ego Stylesa

Styles i Wilde nie tworzą szablonowego związku. 27-letni Harry jest młodszy od swojej ukochanej o dekadę. On nie ma dzieci, ona zaś wychowuje syna i córkę ze związku z Sudeikisem.

Zobacz również:

Alain Delon żegna się ze światem. Wzruszające słowa

Cary Fukanaga: Reżyser "Bonda" w Ukrainie. "To jest prawdziwe"



Johny Depp kontra Amber Heard. Proces będzie transmitowany w telewizji

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej