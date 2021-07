Jason Sudeikis wspiera czarnoskórych piłkarzy reprezentacji Anglii

15 lipca w Los Angeles odbyła się uroczysta premiera drugi sezon popularnego serialu sportowego "Ted Lasso", który 23 lipca trafi na platformę streamingową Apple TV+ . Gwiazdor tej produkcji, Jason Sudeikis, który wciela się tu w tytułową rolę trenera drużyny piłki nożnej, okazał w trakcie premiery wsparcie dla czarnoskórych piłkarzy reprezentacji Anglii, którzy spotkali się z rasistowskimi komentarzami po tym, jak w finale zakończonych niedawno mistrzostw Europy spudłowali w serii rzutów karnych.

Jason Sudeikis

Jason Sudeikis uchodzi za empatycznego i serdecznego człowieka, podobnie jak jego serialowy bohater Ted Lasso. Teraz aktor po raz kolejny pokazał, że ta opinia nie jest przesadzona. Kolejnym dowodem na to, jest wsparcie Sudeikisa dla Jadona Sancho, Marcusa Rashforda i Bukayo Saki.



Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", podczas zorganizowanej w Pacific Design Center premiery drugiego sezonu serialu "Ted Lasso", Jason Sudeikis pojawił się w czarnym sweterku, na którym widoczny był biały napis utworzony z imion wspomnianych wyżej piłkarzy. Można było więc tam przeczytać: "Jadon, Marcus & Bukayo".

Trójka brytyjskich piłkarzy znalazła się na ustach wszystkich po finale piłkarskich mistrzostw Europy. Między innymi przez to, że spudłowali oni w serii rzutów karnych, tytuł mistrza Europy zdobyła jedenastka Włoch, a Anglia musiała zadowolić się drugim miejscem. Choć i tak był to jeden z najlepszych wyników angielskiej reprezentacji od lat, na Sancho, Rashforda i Sakę spadła lawina hejtu. Musieli się oni mierzyć z dziesiątkami rasistowskich komentarzy w Internecie. Efektem była zapowiedź brytyjskiego rządu o zaostrzeniu kar przeciwko internetowym hejterom. Jeśli zostaną oni uznani winnymi, muszą liczyć się m.in. z dożywotnim zakazem stadionowym.

Sudeikis w serialu "Ted Lasso" wciela się w rolę trenera futbolu amerykańskiego, który przyjeżdża do Anglii, by objąć drużynę miejscowej ligi Premiership. Szybko okazuje się, że został zatrudniony tylko po to, aby jego drużyna spadła z tej ligi. Choć nie ma pojęcia o piłce nożnej, inne jego zalety pozwalają mu szybko zamknąć usta krytykom. Pod jego wodzą prowadzona przez niego drużyna osiąga coraz lepsze rezultaty. Wiadomo już na pewno, że serial doczeka się również trzeciego sezonu.