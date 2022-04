"The Palace": Roman Polański kręci nowy film. Ma problem z aktorami?

Wiadomości

Trwają zdjęcia do nowego filmu Romana Polańskiego. Wciąż nie została ujawniona pełna obsada "The Palace". Co może być powodem takiej sytuacji? Ze względu na kontrowersyjną opinię, jaką w środowisku ma polski twórca, część aktorów prawdopodobnie uznała, że występ w jego produkcji jest zbyt ryzykowna dla ich kariery.

Pracę z Romanem Polańskim część aktorów uważa za "kontrowersyjną" AFP